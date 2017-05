2017-05-21 21:00:00.0

Regionalliga Südwest Am Ende hängen die Köpfe

Spatzen verlieren am letzten Spieltag in Walldorf und fallen noch auf den neunten Platz zurück. Warum für die Ulmer als Aufsteiger mehr drin gewesen wäre. Von Stefan Kümmritz

Es ging nur noch um eine ganz gute Platzierung in der Regionalliga Südwest, aber die hat der SSV Ulm 1846 Fußball verpasst. Sogar Rang sechs war in der Endabrechnung möglich, da die Spatzen aber das letzte Saisonspiel am Samstag bei Astoria Walldorf mit 1:2 verloren, fielen sie noch – mit immerhin 51 Punkten – auf Rang neun zurück. Für einen Aufsteiger eine ordentliche Platzierung. Trotzdem ließen die Ulmer nach Spielschluss ein wenig die Köpfe hängen.

Aber die Konkurrenz war eben auch stark. Der Tabellenvierte TSG 1899 Hoffenheim II hat beispielsweise nur sechs Punkte mehr als die Ulmer. Immerhin: Mit dem Abstieg hatten die Ulmer nie etwas zu tun. Fürs Mitmischen unter den Besten fehlte ihnen aber noch Einiges. Dass die Spatzen dies unter Umständen hätten schaffen können, mögen die Heimsiege gegen den Tabellenzweiten Waldhof Mannheim und Meister SV Elversberg (jeweils 2:1) oder auch der 2:1-Erfolg beim Tabellensechsten Wormatia Worms belegen. Formschwankungen und viel Verletzungspech – mitunter fehlten zusammen mit Gesperrten bis zu acht Spieler – ließen die Spatzen letztlich aber nicht übers recht gute Mittelmaß hinauskommen. Eine hoffnungsvolle Basis für die kommende Runde ist aber sicher vorhanden.

In Walldorf durfte der talentierte Mustafa Özhitay zum zweiten Mal das Tor hüten und ihn traf an der Niederlage keine Schuld. Es begann für die Spatzen ganz gut. Luca Graciotti brachte sie in der 17. Minute mit seinem siebten Saisontor in Führung. Aber nur drei Minuten später glückte Christopher Hellmann der Ausgleich für Walldorf. Danach blieben die Ulmer bis zur Pause etwas passiv.

Nach dem Seitenwechsel wogte die Partie hin und her, ohne dass einer der Kontrahenten deutliche Vorteile gehabt hätte. Auch mit Tormöglichkeiten geizten die beiden Teams. Pech hatte „Richie“ Halili in seinem letzten Spiel für die Ulmer, als er in der 58. Minute nur die Latte des gegnerischen Gehäuses traf. Harun Solak erzielte schließlich in der 70. Minute das 2:1 für die Gastgeber, bei dem es blieb, obwohl die Spatzen am Ende alles versuchten, zumindest noch zum Ausgleich zu kommen. Baierl brachte mit Janik Michel einen dritten Stürmer und ließ mit einer Dreier-Abwehrkette zu Ende spielen. Es führte zu keinem Erfolg.

So nahm die Saison für die Mannschaft von Trainer Stephan Baierl in der Fremde kein gutes Ende. Große Trauer kam aber nicht auf, denn schließlich hatten sich die Spatzen im starken Feld der Liga behauptet. Gestern bestieg das Gros des Ulmer Teams den Flieger nach Mallorca, um sich dort von der strapaziösen Saison zu erholen.

SSV 46 Fußball: Özhitay – Kücük (80. Michel), Krebs, Göhlert, Fassnacht – Bagceci, Gondorf, Celiktas, Graciotti (73. Nierichlo) – Halili – Rathgeber (66. Braig).