2016-12-30 08:30:00.0

Hallenfußballturnier Beide Teams der Gastgeber weiter

Bei der dreitägigen Veranstaltung des FV Senden glänzt bisher vor allem ein Grimmelfinger Spieler.

Die Vorrundenspiele beim Fußball-Hallenturnier des FV Senden wurden am Donnerstagabend abgeschlossen, am Freitag geht es um 17 Uhr mit der Endrunde weiter, in der in vier Dreier-Gruppen gespielt wird. Anschließend werden dann Viertelfinale, Halbfinale und die Platzierungsspiele ausgetragen. Das Endspiel ist auf 21.36 Uhr angesetzt.

Am ersten Vorrundentag setzte sich am Mittwoch in der Gruppe A der FV Senden mit sieben Punkten und 11:5 Toren sicher vor Türkspor Neu-Ulm (4/6:3) und dem VfL Ulm/Neu-Ulm (3/4:8) durch. Auf der Strecke blieb der SV Offenhausen, der zwar den VfL Ulm/Neu-Ulm 3:2 bezwang, in der Endabrechnung aber das schlechtere Torverhältnis als dieser hatte. In der Gruppe B hatte der FV Biberach die Nase vorne (7/6:4). Die SG Aufheim/Holzschwang trotzte dem Landesligisten aber ein 1:1 ab und wurde Gruppenzweiter (4/3:3) vor dem SC Türkgücü Ulm (3/3:5), der etwas Probleme hatte. Ausgeschieden ist hier der TSV Senden trotz seines 1:0-Erfolgs über die SG Aufheim/Holzschwang.

Am Donnerstagabend wurde in der Gruppe C die U-23 des FV Illertissen mit drei Siegen und 8:3 Toren souveräner Sieger vor dem FV Ay (6 Punkte/8:3 Tore) und Türkspor Neu-Ulm II (3/11:7). Prügelknabe war der FV Altenstadt, der alle drei Spiele verlor und das Turnier mit einem Torverhältnis von 1:15 verließ. Beim 0:2 gegen die Illertisser hielt er sich aber recht wacker. In der Gruppe D ging es am engsten zu. Da setzte sich der TSV Neu-Ulm mit fünf Punkten und 12:7 Toren vor dem FV Senden II (4/8:6) und dem SV Grimmelfingen (4/7:7) durch. Mit drei Zählern und 6:13 Toren schied der TV Wiblingen aus. Bemerkenswert: Der Grimmelfinger Ricardo Morgado erzielte alle sieben Treffer seines Teams und führt die Torjägerliste damit an. Die Endrundengruppen, Gr. 1: FV Senden I, Türkspor Neu-Ulm II, Aufheim/Holzschwang. – Gr. 2: Biberach, Grimmelfingen, Ay. – Gr. 3: Illertissen, VfL Ulm/Neu-Ulm, FV Senden II. – Gr. 4: TSV Neu-Ulm, Türkgücü Ulm, Türkspor Neu-Ulm I.