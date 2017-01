2017-01-12 20:00:00.0

Hallenfußball Blaustein will nun auch daheim gewinnen

Landesligist ist diesmal eigentlich an der Reihe. Aber er hat beim Bad-Blau-Cup starke Konkurrenz. Von Jürgen Schuster

Greift das Gesetz der Serie, ist diesmal nun wirklich der TSV Blaustein dran. Nach Rang drei im Jahr 2015 und der knappen 1:2-Endspielniederlage gegen den SSV Ulm 1846 Fußball im vergangenen Jahr wollen die Kicker des Landesligisten nun endlich ihr eigenes Hallenturnier gewinnen. Zum 33. Mal steigt von heute Abend an der Bad-Blau-Cup in der Blausteiner Lixhalle.

„Wir freuen uns darauf, der Spaß sollte aber im Vordergrund stehen“ – TSV-Spielleiter Werner Behr bringt seine Hoffnung auf schöne, spannende und faire Spiele klar zum Ausdruck. Er will in der Halle weder bei den eigenen Teams, noch bei den Gästen eine übertriebene Motivation und die damit verbundene Verbissenheit sehen. Trotz der mittlerweile üblichen Schwierigkeiten, aufgrund vieler Absagen, ist Behr und seinem Helferstab erneut gelungen, ein starkes und interessantes Teilnehmerfeld zusammenzustellen. Neben Titelverteidiger SSV Ulm 1846 Fußball finden unter anderen auch Blausteins Liga-Konkurrent TSV Neu-Ulm und Bezirksligaprimus TSV Buch den Weg an die Blau.

Werner Behrs Hoffnungen ruhen nicht zuletzt auf den Buchern: „Es wäre schön, wenn die eine entsprechend starke Mannschaft schicken würden.“ Im vergangenen Jahr hatte dem TSV Buch lediglich ein einziges Tor zum Weiterkommen gefehlt. Den bayerischen Anteil am Starterfeld komplettieren die TSF Ludwigsfeld, der SV Offenhausen und Esperia Italia Neu-Ulm.

Werner Behr ist nicht nur stolz auf den Turniersieg seiner Landesligamannschaft beim Wiblinger Dreikönigsturnier am vergangenen Wochenende, er freut sich auch über die Zusage aller Vereine aus dem Blausteiner Stadtgebiet. „Das ist mir ganz besonders wichtig“, verrät der TSV-Spielleiter. Damit gerät der Bad-Blau-Cup quasi ganz nebenbei zur inoffiziellen Blausteiner Stadtmeisterschaft.

Ob der TSV Blaustein den Heimvorteil diesmal nutzen kann, bleibt abzuwarten. Ganz nebenbei bemerkt: Nachdem Interimstrainer Peter Passer zum Ende des Vorjahres, wie angekündigt, seinen Job aufgegeben hat, kann der Verein bis jetzt noch keinen Nachfolger präsentieren. Einen solchen braucht der SSV Ulm 1846 Fußball nicht. Stephan Baierl hat bei den Spatzen alles im Griff. Auf jeden Fall haben diese sicher auch gute Chancen, das Turnier zu gewinnen. Zu den Favoriten müssen sicher auch der SV Grimmelfingen, der FV Biberach und vielleicht auch der SV Kornwestheim gerechnet werden. Insgesamt spielen zu Beginn 24 Mannschaften, aufgeteilt in sechs Vorrundengruppen zu je vier Teams. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten sind für die Zwischenrunde qualifiziert.

Zeitplan: Heute ab 18 Uhr Spiele der Vorrundengruppen A und B; morgen ab 14 Uhr die Spiele der restlichen Vorrundengruppen; Sonntag ab 12 Uhr Zwischenrunde; ab 15.20 Uhr Finalrunde; 18.30 Uhr Endspiel.