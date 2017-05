2017-05-22 07:00:00.0

Kreisliga-Topspiel Jedesheim bremst Altenstadt aus

Beim letztlich gerechten Remis zwischen den beiden Kontrahenten lässt ein Spieler eine super Chance aus.

Das Nachbarschaftsduell der Fußball-Kreisliga B Iller zwischen dem SV Jedesheim und dem FV Altenstadt endete mit einem munteren 0:0. Ein Zähler, den sich die Gastgeber redlich erkämpften, zudem hatten sie die beste Torgelegenheit des gesamten Spiels. Die Gäste verloren ihre Tabellenführung an die SGM Dietenheim/Regglisweiler, die mit 6:1 beim TSV Senden gewann.

Über die komplette Partie war kein Klassenunterschied sichtbar. Die Einheimischen, Sechster der Rangliste, versteckten sich zu keinem Zeitpunkt. Trotzdem bot sich Altenstadt die erste Chance: Patrick Hartmann knallte nach 20 Minuten das Leder an den Pfosten. Zwei Minuten später versemmelte er die nächste gute Chance. Es war nicht der Tag von Hartmann, der die Torjägerliste der Liga mit 30 Treffern anführt. Sein Teamkollege Patrick Schwehr machte es gegen SVJ-Keeper Manuel Eigner auch nicht besser und scheiterte an ihm (38.). Quasi im Gegenzug ließ Benedikt Glaser die beste Chance der Partie liegen, als er, bedient von Toni Glaser, den Ball aus Nahdistanz nicht ins leere Tor brachte (39.).

Kurz nach der Pause hatten die Jedesheimer schon wieder den Torjubel auf den Lippen. FVA-Keeper Florian Mößlang hielt eine Flanke nicht fest, den folgenden Schuss wähnten die Gastgeber hinter der Torlinie, Schiedsrichter Roland Groner sah es allerdings nicht so und ließ weiterspielen (50.). Danach ergaben sich noch zwei sehr gute Einschussmöglichkeiten für Altenstadt, aber erst vergab Kevin Bailer (51.), dann wieder Hartmann (52.). Die Gastgeber versuchten über Konter gefährlich vors Gehäuse ihrer Kontrahenten zu kommen, schafften dies aber mangels Genauigkeit nicht entscheidend. Insgesamt geht das Remis in Ordnung, weil die Jedesheimer alles, vor allem ihre Kampfkraft, in die Waagschale warfen und die Altenstadter es nicht verstanden, aus ihrem Übergewicht Zählbares mit nach Hause zu nehmen.