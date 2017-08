2017-08-23 22:00:00.0

Fußball-Bezirkspokal Gruppe Süd Neu-Ulm behauptet sich knapp in Balzheim

Offenhausen trumpft gegen die SSG 99 auf. Ein weiterer starker Bezirksligist bleibt etwas überraschend auf der Strecke.

Einige Überraschungen lieferte die Südgruppe in der zweiten Pokalrunde am Mittwochabend: So schaltete Offenhausen den Bezirksligisten SSG Ulm 99 klar mit 3:0 aus. Obenhausen benötigte zwar das Elfmeterschießen, kam gegen Türkspor Neu-Ulm dennoch weiter. Ferner: Illerzell zeigte A-Iller Aufsteiger FV Altenstadt ebenso die Grenzen auf wie Jedesheim dem FV Senden. Bellenberg hielt Grimmelfingen nieder und Nersingen unterlag dem SC Staig klar mit 0:3. Weiter ist auch der SC Vöhringen.

Kreisliga A gegen Bezirksliga

ANZEIGE

SV Balzheim – TSV Neu-Ulm 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Dikmen (9.).

SV Nersingen – SC Staig 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Geiselmann (11.), 0:2 Huber (12.), 0:3 Zeqiri (80.).

SV Offenhausen – SSG Ulm 99 3:0 (0:0). Tore:1:0 Tembo (51.), 2:0 Watzl (74.), 3:0 Tembo (74.).

TSV Obenhausen – Türkspor Neu-Ulm 6:5 (2:2, 0:0) n. E. Tore: 1:0 Klar (56.), 1:1 Sahin (61.), 1:2 Ruiz (67.), 2:2 Larisch (85.).

Kreisliga B gegen Bezirksliga

SC Unterweiler – TSV Erbach 0:7 (0:4). Tore:0:1 Brinsa (7.), 0:2 Wozniak (24.), 0:3 Maier (33.), 0:4, 0:5 Aggeler (44., 52.), 0:6 Maier (67.), 0:7 Malheiro da Silva (87.).

Kreisliga A gegen Kreisliga A

TSF Ludwigsfeld – SGM Dietenheim/Regglisweiler 6:4 (2:2, 2:2) n. E. Tore: 0:1 Metzinger (9.), 1:1 Hajduk (18.), 2:1 Fischer (36.), 2:2Metzinger (45).

Kreisliga B gegen Kreisliga A

SV Jedesheim – FV Senden 9:8 (1:1, 1:0) n. E. Tore:1:0 Schneider (33.), 1:1 Stierl (65.).

FC Burlafingen II – TSV Kettershausen-Bebenhausen 1:6 (0:2). Tore: 0:1 Schewetzky (8.), 0:2 Celik (11.), 0:3 Schewetzky (59.), 0:4 Celik (61.), 0:5 Schewetzky (65.), 1:5 Kaas (80.), 1:6 Ulrich (85./FE.).

TV Wiblingen – SF Illerrieden 4:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Ihsan (15., 52.), 3:0 Kifl (74.), 4:0 Alen (78.).

SV Illerzell – FV Altenstadt 4:2 (1:0). Tore: 1:0 J. Unseld (45.), 2:0 Schmitt (54.), 2:1, 2:2 Hartmann (58., 67.), 3:2 J. Unseld (75.), 4:2 N. Unseld (82.).

Kreisliga B gegen Kreisliga B

SC Vöhringen – Esperia Italia Neu-Ulm 5:3 (1:1, 0:1) n. E. Tore:0:1 Strano (28.), 1:1 Sassanelli (65.).

FV Bellenberg – SV Grimmelfingen 5:3 (0:0, 0:0) n. E.(jürs)