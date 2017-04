2017-04-23 23:00:00.0

Bezirksliga-Topspiel Nur ein Versuch sitzt

FC Burlafingen muss sich Türkspor Neu-Ulm mit 1:4 geschlagen geben. Gäste tun sich lange Zeit recht schwer. Wann die endgültige Entscheidung in der Partie fiel. Von Michael Schuster

Der FC Burlafingen durfte sich am Sonntag wieder einmal auf die Schulter klopfen. Punkte blieben aber erneut trotz eines guten Auftritts gegen eines der Topteams der Fußball-Bezirksliga nicht hängen. Der FCB unterlag Türkspor Neu-Ulm mit 1:4. Der Sieg der Gäste ging zwar in Ordnung, fiel aber wohl um ein Tor zu hoch aus. Während der FCB weiter um den Klassenerhalt bangen muss, hält Türkspor im Kampf um die Aufstiegsrelegation sein Eisen weiter im Feuer.

„Es ist klar, dass bei uns irgendwann die Kräfte nachlassen. Schließlich mussten wir deutlich mehr gegen den Ball arbeiten als Türkspor“, sagte Burlafingens Trainer Oliver Unsöld zum Auftritt seiner Mannschaft. Sein Team stemmte sich lange aufopferungsvoll gegen das spielerische Übergewicht der Gäste. „Am Ende ist es dann mein Glück, dass wir über die größere individuelle Klasse verfügen“, komplettierte Türkspors Markus Deibler die Bilanz beider Trainer.

Seine Mannschaft tat sich gegen die beiden Viererketten der Hausherren schwer. So war es kein Wunder, dass die Pausenführung der Gäste aus zwei Distanzschüssen resultierte. Sascha Endres mit dem ersten nennenswerten Torschuss (21.) und Engin Karasoy mit einem direkten Freistoß aus 20 Metern (41.) waren erfolgreich. Bevor Dennis Werner den Burlafinger Pfosten traf (45.), hätten die Hausherren eigentlich verkürzen müssen: Mustafa Onay klärte aber einen Kopfball von Felix Löbert auf der Linie (43.).

Nach der Pause waren erst 20 Sekunden gespielt, als Daniel Krumm zum 1:2 verkürzte. Burlafingen schickte sich nun an, die Schwächen der Neu-Ulmer im Umschaltspiel zu nutzen, blieb aber beim letzten Pass stets zu schlampig. Den Gästen boten sich nun einige Freiräume. So hatte der FCB Glück, als der bärenstarke Kevin Ruiz in der 53. Minute den Ball aus spitzem Winkel ans Lattenkreuz nagelte. Dennis Werner mit einer sehenswerten Volleyabnahme nach einem Konter (76.) und der eingewechselte Serdar Özkaya (86.) machten für den Aufstiegsaspiranten spät alles klar.