Bezirksliga-Topspiel Senden wehrt sich gegen den Abstieg

Türkspor Neu-Ulm muss sich beim FVS geschlagen geben und verliert Von Michael Schuster

Für Türkspor Neu-Ulm ist der Schuss am Sonntag nach hinten losgegangen: Trainer Markus Deibler wollte mit einem Sieg beim FV Senden den Druck auf die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga aufrecht erhalten. Aber das bisherige Schlusslicht siegte nach toller kämpferischer Leistung 3:2. Türkspor ist damit den zweiten Tabellenrang los. Senden übergab die Rote Laterne wieder an den TSV Holzheim.

Deibler war nach der Partie merklich konsterniert: „Die Sendener haben das gespielt, was sie können und wir haben uns überraschen lassen.“ Sein Gegenüber Andreas Krassmann hatte seine Hausaufgaben erledigt und seinem Team einen maßgeschneiderten Matchplan mit auf den Weg gegeben. „Wir wussten, dass sie Schwächen beim Umschalten auf die Defensive haben und lange Bälle oft nicht vertragen“, erklärte der Ex-Landesliga-Kicker. Genau nach diesem Strickmuster fiel das frühe 1:0. Tobias Weibler schickte Filippo Moscatello steil und Sendens Flügelflitzer vollstreckte nach vier Minuten humorlos ins lange Eck. Türkspor kam in der Folge zu einem optischen Übergewicht, biss sich aber an der von Julian Haug sehr gut organisierten Sendener Abwehr immer wieder die Zähne aus. Erst als FVS-Keeper Marco Kleinschmidt seine Probleme in der Strafraumbeherrschung offen legte, verfehlte Türkspor mit Kopfbällen den leeren Kasten knapp.

Kurz nach der Pause parierte Kleinschmidt einen satten Schuss von Adnan Akcan, war beim Abstauber von Dennis Werner aber machtlos (49.). Türkspor blieb tonangebend und ließ sich weder von der Ampelkarte für Hakan Kesmer (55.) noch von der neuerlichen Sendener Führung schocken. Julian Haug entschied beim Freistoß direkt nach dem Platzverweis das Luftduell gegen Türkspor-Keeper Engin Özer für sich. Werner gelang mit einem Traumtor der erneute Ausgleich (64.). Auch in Unterzahl blieben die Gäste das tonangebende Team, machten in der Schlussphase aber zu sehr auf und kassierten nach einem unnötigen Ballverlust von Sascha Endres durch Carlos Geric den entscheidenden Treffer (81.).