2017-05-01 23:00:00.0

Baden-Württemberg-Oberliga Söflingen macht am Ende Dampf

Die TSG bezwingt die SG Lauterstein. Was der TSV Blaustein im letzten Heimspiel leistete.

Die Handballer der TSG Söflingen gewannen im letzten Heimspiel der Saison in der Baden-Württemberg-Oberliga gegen die SG Lauterstein letztlich klar und verdient mit 30:24. Nach gutem Auftakt (4:1) tat sich die TSG aber plötzlich schwer, stand sich selbst im Wege. Die Gäste nutzten dies und lagen zur Pause mit 12:9 vorne. Lauterstein hielt den Vorsprung bis zum 18:18, dann begannen die Söflinger sich abzusetzen. Beim 25:20 durch den Treffer von Adrian Wowra war die Partie dann schon entschieden. Ein schönes Geschenk für den scheidenden Manager Uli Gebhard.

Beste Söflinger Werfer: Kraft (6), Schaaf (6), Ch. Dürner (6), S. Dürner (5).

Einen besseren Heimspielabschluss als den 35:32-Sieg gegen den favorisierten TSB Schwäbisch Gmünd hätte sich der TSV Blaustein kaum wünschen können. Damit waren beste Voraussetzungen fürs anschließende Saisonabschlussfest im Lixpark geschaffen. Die anfängliche 6:4-Führung hielt nicht lange, in der 16. Minute führten die Gäste 10:8. Bei Halbzeit hatte aber Blaustein mit 17:12 die Nase vorne. Der Vorsprung schmolz bis zur 55. Minute auf 31:30 zusammen, doch Niklas Kiechle brachte mit seinem letzten Tor in seinem wohl für längere letzten Spiel seine Mannschaft wieder in die Spur zum umjubelten 35:32-Endstand.

Beste Blausteiner Werfer: Meiners (7), Frey (6), Werner (6).