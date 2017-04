2017-04-21 19:30:00.0

Landesliga Trainer appelliert an den Willen seiner Spieler

Die Vöhringer Handballer müssen in Biberach viel Kampfgeist zeigen. Worum es dem Gegner geht. Von Roland Furthmair

Nicht nur geografisch, sondern auch von der Tabellenkonstellation betrachtet treten die Vöhringer Handballer am Samstagabend um 19.30 Uhr beim Landesliga-Nachbarn TG Biberach an. Die Gastgeber spielten in der nun zu Ende gehenden Saison lange Zeit um die Titelvergabe mit, fielen zuletzt jedoch durch einige Niederlagen auf den vierten Tabellenplatz zurück. Mittlerweile steht der Landesligaaufsteiger nur noch drei Zähler vor dem SC Vöhringen.

Für SCV-Trainer Stefan Schramm sind die Gastgeber klarer Favorit in dieser Begegnung: „Nachdem sich Biberach mittlerweile vom Kampf um die Relegationsplätze verabschiedet hat, wird sich die TG im letzten Heimspiel zumindest mit einem Sieg vom eigenen Publikum verabschieden wollen. Um dort bestehen zu können, müssen wir spielerisch eine gute Schippe drauf legen und von Anfang an mit starkem Willen und Kampfgeist ins Spiel gehen. Dann ist vielleicht eine Überraschung möglich.“

Denn die letzten beiden Vöhringer Siege sieht der Trainer rückblickend als reine Pflichtsiege, die spielerisch keine Leckerbissen waren und nur über den Kampf entschieden wurden. Hinter dem einen oder anderen angeschlagenen Vöhringer Spieler steht noch ein Fragezeichen, „doch entscheidend wird sein, wozu unsere verbliebenen Akteure in den 60 Minuten fähig sind“, sagt Stefan Schramm.

Mitfahrgelegenheit Wer das SCV-Team unterstützen will, kann heute im Bus mitfahren. Abfahrt am Wielandparkplatz um 17 Uhr. Kein Zustieg in Ulm.