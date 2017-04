2017-04-10 22:00:00.0

Württembergliga Vöhringer freuen sich über Neuzugang

Alexander Henze kehrt im Sommer aus Blaustein zum SCV zurück. Was der Grund dafür ist.

Von Roland Furthmair

Die Handballer des SC Vöhringen können einen ersten Neuzugang für die kommende Saison vermelden. Mit Alexander Henze kehrt ein guter, alter Bekannter ins Illertal zurück. Schon von 2009 bis 2015 trug der Rückraumspieler das rot-weiße Trikot mit der Nummer neun, ehe es ihn beruflich bedingt nach Stuttgart zog und er sich dem Viertligisten TV Plochingen anschloss. Der Kontakt zum SCV riss allerdings nie ab. Als dann in der Winterpause der Vorsaison zumindest der Wohnort wieder Ulm lauten sollte, entschied sich der 29-Jährige jedoch für einen Wechsel zum TSV 1899 Blaustein, bei dem er gemeinsam mit dem einen oder anderen früheren Weggefährten den Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse feierte.

Als Arzt beruflich sehr eingespannt, wollte sich der ehemalige SCV-Kapitän nach eineinhalb Jahren dem zeitintensiven Trainings- und Spielbetrieb einer weiteren Saison in der Baden-Württemberg-Oberliga nicht mehr aussetzen und nach einigen Gesprächen und etwas Bedenkzeit kann SCV-Abteilungsleiter Werner Brugger somit endlich Vollzug vermelden: „Wir freuen uns unglaublich, dass Alex wieder bei uns ist. Er war ein absoluter Wunschspieler von uns, seine Qualitäten auf und neben dem Spielfeld sind ja hinlänglich bekannt.“ Werner Brugger fügt an, dass sich die junge Vöhringer Mannschaft auf einen starken Führungsspieler und echten Typen freuen dürfe „Zudem werden auch unserer treuen Fans sicherlich hoch erfreut sein, dass es uns gelungen ist, einen solch beliebten Spieler wieder zurück zu seinem SCV zu holen“, so der Vöhringer Abteilungsleiter.