Neuburg Welche Risiken Ehrenamtlichen in Vereinen drohen

Bei der ehrenamtlichen Arbeit von Vereinen lauern Stolperfallen. So kann die Vereins-Tombola schnell zur Steuerhinterziehung werden. Doch es gibt Hilfe für Vereinsvorsitzende. Von Gloria Geißler

Manchmal ist es wie Klinkenputzen. Man zieht von Haustür zu Haustür und fühlt sich wie ein Verkäufer, der ein unliebsames Produkt an den Mann bringen will, ein Telefon mit Wählscheibe zum Beispiel, Tipp-Ex oder einen Röhrenfernseher. "Nein danke!", ist das, was Vereinsverantwortliche oft zu hören bekommen, wenn sie sich auf die Suche nach einem neuen Vorsitzenden machen. Stellvertreter oder Beisitzer zu finden, ist meist kein Problem, aber Chefs umso mehr.

Sich ehrenamtlich in den Dienst eines Vereins zu stellen, steht in Zeiten wie diesen nicht mehr sehr hoch im Kurs. Viele Vereine, auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, haben leere oder mit Interimslösungen besetzte Vorsitzendenposten. Das betrifft nicht nur Sportvereine, sondern auch Gartenbau-, Musik- oder Wohltätigkeitsvereine.

Die Gründe für die Zurückhaltung sind vielfältig, oft ist es aber die immer größer werdende Bürokratie, die den Menschen Angst macht Verantwortung zu übernehmen. Michael Regnet wird regelmäßig mit der Unsicherheit konfrontiert. Er ist Dozent beim Bayerischen Landessportverband (BLSV) und unter anderem für die Vereinsmanager-Ausbildung zuständig. Diese relativ neue Schulung vermittelt Führungskräften von Sportvereinen Kenntnisse und Fähigkeiten, die für das erfolgreiche Führen von zukunftsfähigen Sportvereinen von zentraler Bedeutung sind. Denn: Wer heute Vorsitzender eines Vereins ist, führt ein Klein- bis mittelständisches Unternehmen – je nach Mitgliederzahl.

Bei der ehrenamtlichen Arbeit lauern Fallstricke

"Früher, so hat man das Gefühl, lief alles etwas hemdsärmeliger", sagt Regnet, "da wurde einfach drauflos gewurschtelt und keiner hat so genau hingesehen oder nachgefragt." Doch diese Zeiten sind vorbei. Heute wird geklagt, wenn sich ein Gast nach dem Verzehr des von Mitgliedern selbst gebackenen Kuchens am Sportplatz einen Magen-Darm-Virus eingefangen hat oder wenn auf einem Vereinsfest Musik gespielt, aber kein Musiknutzungsvertrag mit der Gema abgeschlossen wurde oder nach einem Tor der Werbesong eines Sponsors gespielt wird, der aber nicht die Rechte an dem Titel hat.

Bei Verstößen in die Pflicht genommen werden regulär der Vereinsvorsitzende sowie der Kassier. Ein undankbarer Job also?! "Nein, gar nicht", sagt Michael Regnet. Einen Verein zu führen, ihm seinen Stempel aufzudrücken und nach seinen Vorstellungen weiterzuentwickeln, könne eine tolle Sache sein. Allerdings sollte man sich auskennen und nicht blauäugig in manche Dinge hineinrennen.

Die Steuer zum Beispiel. Läuft hier etwas falsch, verliert der Verein schlimmstenfalls seinen Gemeinnützigkeitsstatus. Unter welchem Posten müssen die Spieltagseinnahmen verbucht werden? Wo das Geld aus dem Wurstemmelverkauf, wo die Spenden der Sponsoren?

"Hier gibt es viele Fallstricke", sagt der Neuburger Diplom-Sportwissenschaftler und Bankkaufmann. Ein Beispiel, das wohl viele Vereine im Landkreis betrifft: die Tombola zu Weihnachten. "Steuerrechtlich gesehen müssen Sachspenden, also der Fernseher als Hauptpreis, bewertet und versteuert werden. Genauso die Loseinnahmen. Wer ein Los für einen Euro an die Gäste der Weihnachtsfeier verkauft, muss diese Einnahmen versteuern. 19 Prozent Umsatzsteuer würden anfallen."

Die Liste der möglichen Verfehlungen ist lang – nicht nur im steuerlichen Bereich: die Verlinkung von Logos auf der vereinsinternen Homepage, die Hygienevorschriften beim Essensverkauf oder das Veröffentlichen von Fotos auf der Facebook-Seite. Wer heute einen größeren Verein führen möchte, muss sich auskennen. Viele tun es von berufswegen, wie Regnet sagt. Alle anderen haben die Möglichkeit sich fortzubilden. Der BLSV als größter Dachverband der diversen Vereinssparten reagiert auf das zurückgehende ehrenamtliche Engagement und die steigenden bürokratischen Herausforderungen mit gesonderten Schulungen.

Leitfaden für ehrenamtliche Vereinsmitglieder

Bei der Grundausbildung zum Vereinsmanager zum Beispiel lernen die Teilnehmer alles über das Vereins- und Steuerrecht, außerdem Wichtiges zur Mitgliederverwaltung und dem Sportbetriebsmanagement, aber auch den richtigen Umgang mit sozialen Medien und die Selbstvermarktung. "Ich kann diese Ausbildung nur empfehlen", sagt BLSV-Kreisvorsitzender Fritz Goschenhofer. Sie mache sicherer im Umgang mit der Aufgabe und dem Amt.

Seit 2013 gibt es beim Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen eine eigene Stelle, die sich nur um das Ehrenamt kümmert. Sie nennt sich "Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement" und wird von Regina Dorwarth betreut. Sie soll Ehrenamtlichen die Ängste vor dem Amt nehmen und bei Fragen Hilfestellung geben. Die Anliegen seien vielfältig, meist geht es um Versicherungs- und Haftungsfragen, aber auch um den ordnungsgemäßen Ablauf einer Vorstandssitzung zum Beispiel. Die Menschen seien sensibilisiert und nutzen gerne die vor Ort gebotenen Möglichkeiten. Der Freistaat tue viel, um seine Freiwilligen zu unterstützen, sagt Dorwarth. Gerade erst sei ein neuer Leitfaden herausgekommen, der sich mit Vereinsfeiern beschäftigt. Vereine können ihn kostenlos beziehen. "Ich gebe keine konkreten Steuertipps oder biete Versicherungsmöglichkeiten, aber ich kann den Ehrenamtlern Anlaufstellen nennen, Publikationen zum Nachlesen zusenden oder Handbücher empfehlen."

Für das kommende Jahr plant Dorwarth eine Seminarreihe. Jeweils an verschiedenen Abenden oder Wochenenden geht es um Themen wie Sponsoring und Fundraising, Mitgliedergewinnung, Kommunikation und Rhetorik oder Veranstaltungssicherheit. Die genauen Termine werden demnächst veröffentlicht.

Info Das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement ist erreichbar: Montag und Dienstag von 8 Uhr bis 16 Uhr und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr, Telefon: 08431/57 534, regina.dorwarth@rlra-nd-sob.de. Weitere Infos zur Vereinsmanagerausbildung gibt es unter www.blsv.de