2018-01-03 15:12:00.0

Neuburg Zeugen sichten Frau in der Donau: Leiche gefunden

Am Dienstagabend haben Passanten eine um Hilfe rufende Frau bei Bergheim im Fluss treiben sehen. Nun wurde die Leiche gefunden.

Die Frau, nach der Rettungskräfte bei Bergheim suchten, ist tot: Gegen 11.30 Uhr wurde der Leichnam der Frau im Auffangrechen des Kraftwerks gefunden. Wie mittlerweile feststeht, handelt es sich um eine Neuburgerin, die seit Dienstagabend als vermisst gemeldet war.

Frau tot in der Donau gefunden: Polizei ermittelt

Spaziergänger hatten am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr eine um Hilfe rufende Frau im Wasser Richtung Staustufe Bergheim treiben gesehen und die Rettungskräfte alarmiert. Laut Polizeibericht habe sich die Frau im Wasser bewegt und auch noch gerufen, verschwand dann aber in der Dunkelheit. Eine große Suchaktion durch die sofort verständigten Rettungskräfte sei am Dienstag ohne Ergebnis verlaufen, berichtet die Polizeiinspektion Neuburg.

ANZEIGE

Am Mittwoch fanden dann Einsatzkräfte die Leiche. Die Ermittlungen laufen. Nach Angaben der Polizei gebe es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. (nr)