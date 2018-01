2018-01-10 15:32:00.0

Donau-Ries Brand in Werkstatt verursacht 100.000 Euro Schaden

In Niederaltheim ist in der Nacht zum Mittwoch auf einem Hof ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 200 Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden waren im Einsatz. Was die Kripo sagt. Von Denis Dworatschek

Die Feuerwehrleute hatten Probleme, das Feuer zu erreichen. Die Werkstatt, die zu einem landwirtschaftlichen Anwesen in Niederaltheim gehört, befindet sich hinter der Scheune und dem Anbau (rechts). Bis um 3 Uhr waren mehr als 200 Einsatzkräfte im Einsatz. Foto: Dieter Mack