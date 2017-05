2017-05-19 08:34:37.0

Fahrradklima-Test 2017 ADFC-Test: Welche Städte sind Radfahrer-freundlich?

Wem gehört die Straße? In Stuttgart dem Auto, meint der Radclub ADFC. In Karlsruhe auch dem Rad - weshalb die Fächerstadt beim neusten Fahrradklima-Test weit vorne landen dürfte.

Wenn der Fahrradclub ADFC am Freitag die Ergebnisse seines neusten Fahrradklima-Tests vorstellt, wird aller Voraussicht nach Karlsruhe als beste Stadt im Südwesten auch bundesweit wieder weit vorne landen. Aber was macht die Fächerstadt eigentlich besser als andere im Land? Gudrun Zühlke, Vorsitzende des ADFC in Baden-Württemberg, kennt mehrere Gründe:

Das ganze KLIMA müsse stimmen: Während in Stuttgart in Zweifelsfällen immer noch das Auto Vorrang habe, sei in Karlsruhe das Fahrrad stets gleichberechtigt, sagt Zühlke. "In Karlsruhe ist die politische Entscheidung für das Rad gefallen."

In Karlsruhe sei das RAD SICHTBAR: Durch vergleichsweise viele Piktogramme auf der Straße seien die Radwege nicht nur für die Radfahrer klar zu erkennen. Auch als Autofahrer merke man vielerorts, dass man auf der Straße eben nicht allein ist. "Der Autofahrer merkt überall sofort: Radfahrer haben auch ein Recht, hier zu sein."

Ein geschlossenes NETZ hilft den Radfahrern in Karlsruhe kreuz und quer durch die Stadt. Dort seien klare Hauptrouten für die Fahrradfahrer leicht erkennbar und kaum zu verfehlen, lobt Zühlke.

Und kommen - wie aktuell in großem Maße - BAUSTELLEN dazwischen, würden die Radfahrer nicht einfach vergessen. Während in Stuttgart Radwege gerne mal an Baustellen einfach gekappt würden, so Zühlke, würden verengte Spuren in Karlsruhe fair zwischen Auto- und Radverkehr aufgeteilt. Und beiden Seiten werde das durch Markierungen auch deutlich gemacht.

Trotzdem habe auch Karlsruhe noch viel zu tun, betont Zühlke. Abstellplätze am Bahnhof etwa gebe es noch viel zu wenige. Zudem sei ja auch eine Note von 3,2 wie beim letzten Fahrradklima-Test nicht supergut. Bundesweit gewinnt in der Regel Münster mit einer Note von zuletzt 2,5. Karlsruhe und Freiburg lagen direkt dahinter. Bundesweit wurden Radfahrer zur Fahrradfreundlichkeit ihrer Heimat befragt. Die Besten aus dem Südwesten in den anderen Kategorien waren 2014 Ulm (bis 200.000 Einwohner), Tübingen (bis 100.000) und Filderstadt. dpa