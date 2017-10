2017-10-24 19:26:28.0

ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" ist 50: Die Jubiläumsausgabe im Überblick

"Aktenzeichen XY...ungelöst" feiert am Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF Jubiläum. Seit 50 Jahren gibt es die Sendung. Diese Fälle präsentiert Rudi Cerne.

"Aktenzeichen XY...ungelöst" gibt es nun schon seit 50 Jahren. (Hier ein Rückblick.) Grund genug, um sich ein wenig zu feiern. Genau das will die ZDF-Sendung am Mittwoch, 25. Oktober, um 20.15 Uhr auch tun. Moderator Rudi Cerne (hier geht's zum Porträt) präsentiert dabei auch drei neue Filmfälle. Die Fälle im Überblick:

"Ermordeter Taxifahrer": Es ist eine Hinrichtung, von der der erste "Aktenzeichen XY...ungelöst"-Film erzählt. Der Klagenfurter Reinhard Oberlerchner, ein Taxifahrer, kommt am 31. Oktober kurz nach zwei Uhr nachts nach Hause. Dort ist er nicht allein. Ein Unbekannter erwartet ihn schon. Hinterrücks schießt er auf Oberlerchner. Mehrere Kugeln treffen den Taxifahrer in den Rücken. Der Mann stirbt noch am Tatort. Dabei war es nicht das erste Mal, dass auf Oberlerchner geschossen wurde. Schon am 8. Mai hatte ihn eine Kugel nur knapp verfehlt. Das Landeskriminalamt Kärnten ermittelt in dem Fall. Nun gibt es Anzeichen, dass mafiöse Strukturen in Deutschland bei dem Mord eine Rolle gespielt haben könnten.

"Prahlender Bankräuber": Dieser Bankräuber könnte sich selbst verraten haben. Am 1. September 2016 um kurz nach 9 Uhr stürmt der gesuchte Täter mit vorgehaltener Pistole in eine Bank-Filiale in Münster-Coerde, Nordrhein-Westfalen. Er bedroht die Angestellten, feuert einen Schuss in die Decke und entkommt mit seiner Beute auf einem Fahrrad. Danach offenbart sich der Täter einigen Leuten. Zudem filmt ihn eine Überwachungskamera. Die Belohnung, die die Kriminalpolizei Münster ausgesetzt hat, beträgt 2000 Euro.

"Frankfurter Blitzräuber": Gleich zweimal schlagen diese Täter in der Frankfurter Goethestraße zu, nämlich am 31. Oktober 2016 und am 28. März 2017. Mit gestohlenen Autos donnern die Täter mitten in der Nacht in die Eingangstüren der Uhrengeschäfte, zerstören Vitrinen mit der Axt und räumen in nur zwei Minuten die wertvollsten Uhren ab. Insgesamt erbeuten sie Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Sie fliehen mit einem Zweitwagen. Die Kriminalpolizei Frankfurt hofft nun auf Hinweise der XY-Zuschauer.

Das sind die neuesten XY-Preisträger:

Marie-Isabel Kirmes aus Großenkneten (Niedersachsen): Sie verhinderte den Missbrauch einer Fünfjährigen.

Saskia Jürgens aus Waltrop (Nordrhein-Westfalen): Sie rettete zwei Jugendliche vor brutaler Gewalt.

Marcel Märkisch und Kevin Batzler aus Berlin: Die beiden Nachbarn verhinderten die Entführung einer 15-Jährigen. AZ