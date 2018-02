2018-02-25 13:49:00.0

Talkshow "Anne Will" heute: Gäste und Thema am 25. Februar 2018

Bei "Anne Will" heute Abend geht es um das Thema "Angeschlagen auf der Zielgeraden - gelingt Schwarz-Rot der Neuanfang?". Diese Gäste diskutieren darüber.

Die Talkshow "Anne Will" widmet sich heute Abend ab 21.45 Uhr in der ARD wieder einmal der Großen Koalition. Es geht konkret um das Thema "Angeschlagen auf der Zielgeraden - gelingt Schwarz-Rot der Neuanfang?".

Zum einen wird dabei die Entscheidung von Angela Merkel aufgegriffen, Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Generalsekretärin zu ernennen. Geht die Bundeskanzlerin bei den möglichen GroKo-Ministern der Partei auf ihre Kritiker zu?

ANZEIGE

Zum andern geht es aber auch um die Abstimmung der SPD-Mitglieder, an der die gemeinsame Regierung von Sozialdemokraten und Union noch scheitern könnte. In etwa einer Woche soll das Ergebnis feststehen.

Mehrere prominente Gäste diskutieren heute Abend über die mögliche Große Koalition - darunter auch Olaf Scholz, der als Finanzminister und Vizekanzler im Gespräch ist. Wir geben einen Überblick darüber, wer sich bei "Anne Will" an der Diskussion beteiligt.

"Anne Will" heute mit diesen Gästen:

Olaf Scholz (SPD): Kommissarischer Parteivorsitzender der SPD

Volker Bouffier (CDU): Ministerpräsident von Hessen

Tina Hassel: Leiterin des ARD-Hauptstadtstudio

Frank Richter: Theologe und ehemaliger Leiter der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung

Andreas Rödder: Historiker, CDU-Mitglied

"Anne Will" live im TV und Stream

Die Talkshow "Anne Will" lässt sich ab 21.45 Uhr in der ARD im TV sehen. Der Sender bietet außerdem hier auf dieser Seite einen Live-Stream zur Sendung an. Darüber hinaus gibt es ältere Folgen in der Mediathek.

Die Talkshow läuft seit 2007 im Ersten und ist seit 2015 wieder am Sonntagabend zu sehen. Anne Will moderierte früher als erste Frau die Sportschau und später die Tagesthemen in der ARD - bis sie ihre eigene Talkshow bekam. (AZ)