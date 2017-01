2017-01-15 15:33:57.0

USA Bestseller-Autor T. C. Boyle genervt von Trumps Tweets

T. C. Boyle kann Trump nicht ausstehen - daraus macht der US-Autor keinen Hehl. Er werde gegen alles protestieren, was der zukünftige US-Präsident macht, sagt er in einem Interview.

Der US-amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle ist von Donald Trumps Twitterei genervt. Foto: Henning Kaiser (dpa)