2017-05-26 06:20:00.0

GNTM 2017 Céline ist "Germany’s Next Topmodel" 2017, Leticia wird Vierte

Die Entscheidung ist gefallen: Céline ist „Germany’s Next Topmodel“. Im GNTM-Finale 2017 konnte sie sich gegen ihre Mitstreiterinnen Serlina, Romina und Leticia durchsetzen. Von Silke Federsel

Das Finale von "Germany's Next Topmodel" 2017 war vor allem eine riesige Show. Die Finalistinnen Céline, Serlina, Romina und Leticia mussten in ein paar letzten Challenges beweisen, dass sie das Zeug zum Topmodel haben. Mit dabei beim Highlight der zwölften Staffel GNTM waren Superstars wie Naomi Campbell, James Blunt, Helene Fischer und Wolfgang Joop.

Für die Ingolstädterin Leticia, die während der Staffel viel Lob für ihre guten Leistungen erhielt, platzte der Traum von "Germany's Next Topmodel" 2017 recht früh: Schon beim ersten Walk überzeugte sie Heidi Klum nicht. Während Céline und Serlina so gut waren, dass sie automatisch weiterkamen, entschied Modelchefin Heidi Klum, dass Leticia und Romina zum „Walk off“ antreten mussten. Die Bessere durfte weiter um den Titel kämpfen, die Schlechtere musste ihre Hoffnung auf den GNTM-Titel aufgeben – sie schied aus.

GNTM 2017: Wolfgang Joop und Naomi Campbell in Oberhausen

Und da traf es die Ingolstädterin, denn Leticia musste beim Finale von GNTM 2017 gehen. Eine schwere Entscheidung auch für Heidi Klum, wie sie betonte: „Sei mir nicht böse. Du weißt, dass ich ein riesen Fan von dir bin“, sagte sie. „Du bist ein super Mädchen und bildhübsch. Du findest deinen Weg“, erklärte Heidi Klum, während sie Leticia zu deren Familie, die schon im Publikum auf sie wartete, schickte. Romina, die zusammen mit Leticia schon wackelte, war dann die zweite Kandidatin, die beim Finale von „Germany’s Next Topmodel“ gehen musste. Schließlich setzte sich Céline vor Serlina durch.

Das rund dreistündige Finale bei GNTM 2017 hatte es in sich – nicht nur die Entscheidung darüber, wer das nächste Topmodel wird, stand dabei im Fokus. Modelchefin Heidi Klum und ihre Jurykollegen Thomas Hayo und Michael Michalsky ließen noch einmal besonders wichtige und emotionale Momente aus der kompletten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ 2017 Revue passieren. Verstärkt wurde die Jury außerdem von Designer Wolfgang Joop und auch Laufstegikone Naomi Campbell beurteilte die Mädchen und deren Leistung.

Musikalisch gab es auch viele Highlights im GNTM-Finale 2017 - so präsentierten sich die vier Finalistinnen beim ersten Walk zu einem Song von Robin Schulz und James Blunt. Auch Sängerin Beth Ditto sorgt für gute Stimmung beim Finale von GNTM 2017 in Oberhausen und Helene Fischer war mit ihrem Song „Herzbeben“ zu hören.

Ausgeschiedenen Kandidatinnen zurück bei „Germany’s Next Topmodel“-Finale

Auch ein Wiedersehen mit bereits ausgeschiedenen Kandidatinnen gab es. So erhielt Maja den Preis in der Kategorie „Best Walking Performance“, Julia in der Kategorie „Best Shooting Performance“. Sie durfte auch den „Allstars Walk“ anführen, bei dem alle Mädchen noch einmal in Blumenkleidern auf die Bühne kamen. Den Preis im Bereich „größte Personality“ erhielt Melina bei „Germany’s Next Topmodel“.

