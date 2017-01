2017-01-19 09:49:02.0

Todesursachen Daran sterben die Deutschen am häufigsten

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland ist zuletzt um 6,5 Prozent gestiegen. Welche Rolle spielen Krankheiten wie Krebs dabei?

Knapp die Hälfte aller Frauen, die 2015 in Deutschland starben, waren über 85 Jahre alt. Nur ein Viertel der verstorbenen Männer wurde so alt. Das geht aus der Todesursachenstatistik hervor, die am Donnerstag in Wiesbaden veröffentlicht wurde.

Insgesamt ist die Zahl der Todesfälle gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent gestiegen: 2015 verstarben 925.200 Menschen. Die häufigste Todesursache war eine Herz-/Kreislauferkrankung. 39 Prozent aller Sterbefälle waren darauf zurückzuführen. Zweithäufigste Todesursache waren die Krebserkrankungen: Beinahe ein Viertel aller Verstorbenen erlag einem Krebsleiden.

13.000 endete ein Sturz tödlich

Vier Prozent aller Todesfälle waren auf eine nicht natürliche Todesursache zurückzuführen, zum Beispiel eine Verletzung oder Vergiftung. In knapp 13.000 Fällen war ein Sturz die Ursache für den Tod. Durch Suizid beendeten 10.080 Menschen ihr Leben. Dabei ist der Anteil der Männer fast dreimal so hoch wie der der Frauen.

Übrigens: Die Menschen in Bayern werden im bundesdeutschen Durchschnitt besonders alt. Ein neugeborener Junge in Bayern hat statistisch gesehen 78,9 Jahre zu leben (Platz zwei hinter Baden-Württemberg), ein Mädchen 83,5 Jahre (Platz drei hinter Baden-Württemberg und Sachsen). Auch bundesweit gesehen werden die Menschen immer älter und die Unterschiede in der Lebenserwartung zwischen den Bundesländern schwinden (hier lesen Sie mehr dazu).