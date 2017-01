2017-01-12 09:24:34.0

Hamburg Das Eröffnungskonzert in der Elbphilharmonie im 360-Grad-Video

Hamburg hat einen neuen Jahrhundertbau: Am Mittwoch wurde die Elbphilharmonie eingeweiht. Und schon nach dem ersten Abend ist klar: Das Haus hat tatsächlich eine phänomenale Akustik. Von Rüdiger Heinze

Nun war er also gekommen, der große Tag, an dem sich die äußerlich höchst beeindruckende Hamburger Elbphilharmonie auch in ihrem Inneren zu beweisen hatte, also in ihrer Akustik. Als am Mittwochabend zum Eröffnungsfestakt im großen Saal vier Stunden lang große Kompositionen aus mehr als vier Jahrhunderten Musikgeschichte mit u. a. Praetorius, Beethoven, Brahms, Wagner, Messiaen erklangen, da wurden folglich allseits die Ohren gespitzt. Hernach aber konnte so manches Vorab-Lob aus vollem Herzen bestätigt werden: Das Haus hat tatsächlich eine phänomenale Akustik.

Hinzu aber kommen auch Eigenheiten. Grundsätzlich gilt: Hier hört man alles. Hier erklingt alles eine Spur heller, brillanter. Hier, in diesem Amphiraum gibt es keine stark unterschiedlichen Distanzen vom Podium zur Saalhülle, unterschiedliche Distanzen, die den Schall verschiebend reflektieren würden. Ohne langen Nachhall trägt sich die Musik selbst. Wunderbar.

Doch wo man alles hört, da hört man auch das, was man nicht unbedingt hören möchte: Publikumsgetuschel ein paar Reihen weiter. Nicht hundertprozentig deckungsgleiche Rhythmik. Kiekser. Balance-Differenzen zwischen Bläsern und Streichern. All das wird – einerseits erfreulich, andererseits gnadenlos – offen gelegt, und hier wird jedes Orchester zusätzlich gefordert sein. Insbesondere das NDR-Elbphilharmonieorchester unter der Leitung von Thomas Hengelbrock, dieses Residenzensemble, das auf Dauer besser werden muss, um diesem Saal und seiner Akustik gerecht zu werden. Die lichte, transparente Akustik ist ein Segen und eine enorme Herausforderung.

Die Elbphilharmonie hat ein 360-Grad-Video des Eröffnungskonzerts ins Netz gestellt. Hier können Sie es sich anschauen.