Loveparade in Duisburg "Das Leben Danach": Drama über das Leben einer Loveparade-Verletzten

Das tödliche Gedränge bei der Loveparade-Technoparade 2010 in Duisburg ist schwer zu fassen. In einem WDR-Film geht es um die Auswirkungen auf die traumatisierten Überlebenden.

Kurz vor dem Unglück bei der Loveparade am 24. Juli 2010 stehen Menschen dicht gedrängt an dem Tunnelausgang.

Ein fiktionales Fernsehdrama über die Auswirkungen der Loveparade-Katastrophe bei den Überlebenden? Über die Folgen der Tragödie in Duisburg mit 21 toten jungen Menschen, bei der die Schuldfrage auch sieben Jahre danach noch nicht geklärt ist? Mit «Das Leben Danach» hat der WDR in jedem Fall einen brisanten Stoff aufgegriffen.

"Das Leben Danach" beim Filmfest in München

Beim Filmfest München ist der 89 Minuten lange und unter anderem mit Jella Haase, Jeremias Meyer und Martin Brambach besetzte Film nun zum ersten Mal gezeigt worden. An diesem Mittwoch gibt es eine weitere Vorstellung. Er war dort nominiert für den «Bernd Burgemeister Fernsehpreis». Ins Fersehen kommt er am 27. September - dann ist das Drama im Ersten zu sehen.

Es geht um die - fiktive - 24 Jahre alte Antonia, die im tödlichen Gedränge der Loveparade schwer traumatisiert wird und bis in die Gegenwart ihr Leben nicht in den Griff bekommt. Sie trägt eine zerstörerische Wut in sich. Gepaart mit Schuldgefühlen und Trauer nimmt sie fast keine Rücksicht mehr auf andere - und sich selbst. Antonia wird in ihrer tiefen Zerrissenheit sehr überzeugend dargestellt von Jella Haase.

Halbzeit beim Filmfest in München: Highlights und... Die Leiterin des Filmfests München Diana Iljine eröffnete die Veranstaltung vor zahlreichen Zuschauern. Foto: Tobias Hase, dpa

Der Film beginnt an einer Gedenkstätte am Veranstaltungsgelände. Die Filmemacher taten gut daran, den Ort nicht zu sehr wie den echten Gedenkort aussehen zu lassen, denn Antonia lässt dort ihrer Wut freien Lauf. Auf der Flucht vor der Polizei nimmt ein Taxifahrer sie mit: Der Mathematiker Sascha (Carlo Ljubek), der behauptet, auch im Gedränge gewesen zu sein. Später fragt er Antonia: «Warum zertrampelst du die Gedenkstätte?» Antwort: «Weil die tot sind und ich lebe. Wir sind die Kaputten, die nichts auf die Reihe kriegen.»

Es dauert nicht lange, und Antonia findet heraus, dass er nicht dabei war - und irgendwie doch. Er war einer der Gutachter, die im Vorfeld das Konzept als sicher eingestuft hatten - ein fataler Irrtum. So hat die Loveparade auch ihn aus der Bahn geworfen. Er verlor seinen Job an der Uni. «Ich war nicht gut genug», sagt er.

Die Figuren sind frei erfunden, doch haben die Drehbuch-Autoren Eva und Volker A. Zahn zuvor viele Gespräche mit Betroffenen geführt. Dass die Katastrophe für viele dieser Traumatisierten nach wie vor eine große Rolle spielt, ist nicht ausgedacht. So berichten Überlebende, dass sie für eine Rückkehr in einen Alltag entweder Jahre brauchten oder es ihnen bis heute nicht gelungen ist. Manche meiden etwa nach wie vor größere Menschenansammlungen oder Linienbusse.

Loveparade-Katastrophe: Jüngstes Opfer erst 17

Der Film blickt mehrfach in Abgründe. Etwa, als Antonia am offenen Sarg eines Bekannten steht, der Selbstmord begangen hat. «Du siehst eigentlich ganz glücklich aus», sagt sie zu ihm. Oder bei der Geburtstagfeier für ein Kind, das bei der Loveparade starb. Es war der kleine Bruder von Antonias bester Freundin. Antonia war mit ihm zu der Techno-Parade gegangen - und hatte ihn ihm Gedränge verloren. Achtung, Film: Das jüngste Todesopfer der «echten» Loveparade war 17 Jahre alt.

Loveparade: Vom fröhlichen Straßenspektakel zur Tragödie 1 von 4 vorherige Seite nächste Seite

GRÜNDUNG: Als kleines Straßenfest wird 1989 die erste Loveparade in Berlin veranstaltet. DJ Dr. Motte (Matthias Roeingh) gründet das Raver-Fest, das im ersten Jahr 150 Technofans unter dem Motto «Friede, Freude, Eierkuchen» auf dem Kurfürstendamm tanzen lässt.

BOOM: Fünf Jahre nach dem Start feiern bereits 120 000 Raver um 40 Musik-Trucks herum. 1999 zählen die Veranstalter 1,5 Millionen Besucher.

KRISE: Mangels Sponsoren fällt die Loveparade 2004 und 2005 aus - bis der Fitnessstudio-Unternehmer Rainer Schaller mit dem Unternehmen Lopavent einspringt. In Berlin findet die Parade bald mit dem Senat keinen Konsens mehr und wandert ins Ruhrgebiet ab, wo sie in Essen (2007) und Dortmund (2008) wiederum viele Besucher anlockt.

TRAGÖDIE: Bochum verzichtet ein Jahr später aus Platz- und Sicherheitsgründen. Nach der Katastrophe in Duisburg im Jahr 2010 kündigt Schaller an, es werde keine Loveparade mehr geben

Eine drastische Szene ist auch der Sex mit dem erst 14 Jahre alten Sohn Saschas. Hoffnung und Liebe haben es sehr schwer in diesem Film, der aber auf Humor nicht verzichtet. Das Normale ist, dass fast nichts mehr normal ist. Regisseurin Nicole Weegmann gelingt es dabei, neben der zerstörerischen Wut Antonias auch ihre verletzlichen Seiten herauszuarbeiten, etwa wenn Antonias beste Freundin wegzieht. Der Film endet schließlich dort, wo er begonnen hat: im Tunnel. Und nicht ohne Hoffnung.

Der Film gebe einen tiefen Einblick davon, wie Antonias Wut «und der bislang vergebliche Schrei nach Aufklärung und Gerechtigkeit in sich erstarren, abkapseln und auf Dauer unerträglich werden können», lobte die Jury des Bernd Burgemeister Fernsehpreises in der Begründung für die Nominierung. «Schuld und Erlösung kämpfen in allen Figuren miteinander, ohne je pathetisch zu werden. Der Film schafft es, dem Zuschauer diese Figuren sehr nahezubringen.» «Das Leben Danach» sei ein mutiger und unbequemer Film, «der es dem Zuschauer nicht einfach macht». Von Helge Toben, dpa

