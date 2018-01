2018-01-21 14:08:38.0

Wetter Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem Tauwetter

In Deutschland wird es in den kommenden Tagen erst glatt und dann deutlich milder. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Tauwetter, Schneematsch und Hochwassergefahr.

Die Woche startet mit glatten Straßen, dann allerdings sind nach und nach wärmere Temperaturen zu erwarten. In der Nacht zu Montag sollte Schnee bis in die Niederungen fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Dann gehe der Schnee aber bis in die Gipfellagen der Mittelgebirge in Regen über. Der Berufsverkehr am Montag werde voraussichtlich in einem Streifen von der Nordsee bis nach Südostbayern von Schneefällen behindert, weiter westlich dürfte Schneematsch für rutschige Fahrbahnen sorgen.

Tauwetter in Bayern: Wetterdienst warnt vor Überschwemmungen

Ab Dienstag sagt sich Tauwetter an, Schneeschmelze und kräftiger Regen werden laut Wetterdienst im Süden so manchen Fluss über die Ufer treten lassen.

Schon am Montag erwartet der DWD im Tagesverlauf zweistellige Temperaturen am Oberrhein. Im Nordosten Deutschlands dürfte das Thermometer aber bei knapp über null Grad verharren. Dann gehen die Temperaturen überall hoch, für Mittwoch und Donnerstag werden verbreitet Höchstwerte von mehr als 10 Grad vorhergesagt.

Wetter: In Oberschwaben sind Hochwasser möglich

Auch in Teilen Baden-Württembergs warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starkem Tauwetter. Der Umschwung werde von einer Warmfront verursacht, die in der Nacht zum Montag über den Südwesten ziehe, teilte der DWD am Sonntag in Stuttgart mit. Die Warnung gelte am Montag und Dienstag für den Schwarzwald. Den Angaben zufolge kann die dadurch freigesetzte Wassermenge bis zu 100 Liter pro Quadratmeter betragen.

Wegen des Tauwetters muss laut der Hochwasservorhersagezentrale damit gerechnet werden, dass die Pegelstände deutlich steigen. Demnach können sich im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und Oberschwaben größere Hochwasser bilden, wie sie nur etwa alle 20 Jahre vorkommen. (dpa/lsw)