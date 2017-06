2017-06-26 16:39:17.0

Streaming-Dienste Die Highlights auf Netflix und Amazon Prime im Juli: "Ozark" oder "To the Bone"

Netflix bietet auch im Juli Entertainment im Bereich Film und Serie an. Mit dabei: ein sensibles Magersucht-Drama. Amazon Prime bietet dagegen im Juli wenig Neues. Eine Übersicht.

Neue Serien und Filme bei Netflix im Juli 2017: "Castlevania" war ein Videospiel-Klassiker, der nun seine Umsetzung als Serie findet. "Ozark" hingegen ist etwas für Thriller-Fans. Die besten Filme und Serien des Streamingdienstes im Überblick:

Netflix: Neue Serien im Juli 2017

Ozark

ANZEIGE

Die Thrillerserie "Ozark" stammt us der Feder von Bill Dubuque ("The Judge"). Sie spielt im Ozark-Plateau, im südlichen Bereich des US-Bundesstaates Missouri. Die Familie Byrdes rutscht in der Serie immer tiefer in die dunkle Welt des Drogenhandels und der Geldwäsche hinein: Die Byrdes sind auf den ersten Blick eine weiße Durchschnittsfamilie der US-Mittelschicht. Vater Marty arbeitet allerdings nicht nur als Finanzberater: Er ist auch Geldwäscher für eines der größten Drogenkartelle Mexikos. Doch dabei begeht Marty schwerwiegende Fehler und seine Familie wird jäh aus ihrem bisherigen Leben gerissen. Der Ausweg: ein Umzug in die Provinz der "Ozarks" in Missouri.

Kapitalismus, das organisierte Verbrechen, der Kampf ums Überleben: "Ozark" ist ein Thriller aus dem Lehrbuch und nichts für schwache Nerven.

Castlevania

Die neue Netflix-Serie "Castlevania" ist die Serien-Adaption des Videospiel-Klassikers gleichen Namens, das seit mehr als 30 Jahren die Fans begeistert. Die Zeichentrickserie stammt aus den bekannten Frederator Studios den Neuanfang in Form einer Zeichentrickserie. Das Ergebnis ist eine dunkle Saga im Gothic-Stil, die hinsichtlich ihrer Ikonik und Ideenwelt stark an "Game of Thrones" oder "Dark Souls" erinnert.

Die Story ist hinreichend bekannt und schnell in ihren Grundzügen geschildert: Der Belmont-Clan kämpft gegen das personifizierte Böse, den Fürsten der Finsternis Dracula. 2018 soll eine zweite Staffel verfügbar sein.

Friends From College

Nach Thrill und Mystery soll es bei "Friends From College" etwas zum Lachen geben Eine Gruppe von Freunden aus Harvard sind zwar schon über 40, aber dennoch in nahem Kontakt zueinander. Die Protagonisten: Ethan (Keegan Michael Key), Max (Fred Savage), Lisa (Cobie Smulders), Sam (Annie Parisse), Nick (Nat Faxon) und Marianne (Jae Suh Park).

Die Serie arbeitet nun verschiedenste Facetten der manchmals schwierigen Beziehungen zueinander auf. Freundschaft, Feindschaft, Liebe und Romantik sind die Hauptstränge, anhand derer die Serie allerlei ulkige Geschichten erzählt. Regisseur Nicholas Stoller, bekannt durch "Neighbors" oder "Die Muppets", erzählt insgesamt acht insgesamt kurzweilige Episoden.

Die Netflix-Serien-Neustarts im Juli 2017

- Castlevania - 07. Juli 2017

- Friends from College – 14. Juli 2017

- Ozark – 21. Juli 2017

Netflix: Neue Filme im Juli 2017

To The Bone

Die junge Ellen (Lilly Collins) leidet an Magersucht. Die teils autobiografische Geschichte der Schauspielerin Lilly Collins berührt und verstört. "Meine Vergangenheit mit Essstörungen öffentlich zu machen und zu erzählen, wie nah mir dieser Film gegangen ist, das ist eine der erfüllendsten Erfahrungen meines Lebens gewesen", schrieb die Tochter von Musiker Phil Collins zu "To the bone" auf Instagram.

In der Serie findet sie schließlich zu einer Wohngruppe unter der Leitung von Dr. William Beckham (Keanu Reeves). Erst dort lernt sie den Umgang mit der Krankheit - und einen Weg, das Leben Schritt für Schritt wieder zu genießen. "Wir müssen diese Geschichte erzählen, weil das Thema meiner Meinung nach für junge Männer und Frauen ein echtes Tabu darstellt", sagte die 27-Jährige in einem Interview mit dem Portal Variety.com.

Die Netflix-Filme im Juli 2017

- "To the Bone" - 14. Juli

- "The Incredible Jessica James" - 28. Juli

Amazon Prime: Serien-Starts im Juli 2017

The Strain

Mysteriöse Viren führen in Serien nicht nur zu Zombie-Epidemien, wie "The Strain" eindrücklich zeigt. Die Verfilmung des gleichnamigen Comics handelt vom Überlebenskampf der Menschheit gegen einen Vampir-Virus. Guillermo del Toro ist dabei sowohl der Autor der Romane als auch Executive Producer der Serie. Empfehlenswert für alle Fans des Horror-Genres und düsterer Postapokalypsen. Die Serie ist bereits seit Februar 2015 in Deutschland zu sehen und findet zum 29. Juli hin ihren Weg zum Streamingdienst Amazon Prime.

Lucifer

Der Fürst der Hölle, Lucifer, ist in der gleichnamen Serie von seinem Dasein als ewiger Herr der Bösen so gelangweilt, dass er seinen Thron in der Unterwelt gegen Los Angeles eintauscht. Dort arbeitet er alsbald als Unterstützer des Los Angeles Police Department. Schnell wird er in menschliche Beziehungen verstrickt, vor allem in das chaotische Familienleben seines Polizei-Kontakts Chloe Decker. Die Serie läuft bereits seit Juli 2016 im deutschen Fernsehen und ist ab 15. Juli auf Amazon Prime verfügbar. goro