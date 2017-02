2017-02-21 13:56:00.0

"Sadtopographies" Diese Instagram-Seite zeigt die traurigsten Orte der Welt

Vom Kap der Enttäuschung bis zur Straße der geplatzten Träume: Diese Orte laden geradezu ein, die Mundwinkel hängen zu lassen. Der Instagram-Kanal "sadtopographies" zeigt Dutzende. Von Sabrina Schatz

Wer traurig ist, will sich am liebsten verkriechen. Nur wo? Vielleicht unter der Bettdecke. Vielleicht hinter einer verschlossenen Tür oder auf einer einsamen Parkbank. Rund 69.000 Menschen sind diese Orte offenbar zu gewöhnlich. Sie suchen via Instagram nach einem geeigneten Platz zum Traurigsein.

Der Kanal „sadtopographies“ liefert Inspiration. Er zeigt die Flecken auf der Erde, an denen man sich ausgiebig sorgen, in Selbstmitleid suhlen und die Mundwinkel hängen lassen kann. „Wo ihr hingehen könnt, wenn ihr euch mies fühlt“ - damit wirbt der Macher Damien Rudd. 139 Möglichkeiten bietet der australische Künstler an, inklusive Google Maps-Karten, die belegen, dass die Orte tatsächlich existieren.

"Sadtopographies": Alptraum-See oder Leidensstraße

Wie wäre also eine Reise auf die Useless Islands bei Neuseeland, die Nutzlosen Inseln? Oder an den Cape Disappointment im US-amerikanischen Bundesstaat Washington - also an den Kap der Enttäuschung, das Gegenstück zum Kap der guten Hoffnung. Dort steht sogar ein Leuchtturm, der zumindest für einen Lichtblick sorgen kann. Auch am Nightmare Lake, dem Alptraum-See in Montana, soll es den Besuchern zum Weinen zumute sein.

Viele schwören darauf, bei Spaziergängen den Kopf frei zu bekommen: Sie können etwa die Suffering Street (Leidensstraße) oder den Broken Dreams Drive (die Straße der geplatzten Träume) hinabschlendern.

Ganze USA auf "Sadtopographies" - wegen Trump

„Lass uns Urlaub dort machen“, schreibt ein Nutzer unter die Karte des Terror-Sees in Alaskas Einöde, wo Terror eher unwahrscheinlich ist. „Ich packe noch kurz und bin in fünf Minuten da“, kommentiert ein Anderer das Bild der sogenannten Straße ins Nirgendwo, mitten in Kanada.

Auch zum Amtsantritt des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump wurde ein Bild hochgeladen: Es zeigt die kompletten Vereinigten Staaten. 13.589 Menschen gefällt das. Frohes Trauern.