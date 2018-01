2018-01-28 14:52:07.0

Filmpreis "Draußen in meinem Kopf": Samuel Koch glänzt in Hauptrolle

Für seine erste Hauptrolle in einem Kinofilm wurde Samuel Koch, der seit einem Unfall bei "Wetten, dass...?" querschnittsgelähmt ist, als bester Nachwuchsschauspieler nominiert.

Sein Schicksal erschütterte ganz Deutschland: Seit einer missglückten Wette in der ZDF-Show "Wetten, dass...?" sitzt Samuel Koch im Rollstuhl. Doch statt die Hoffnung zu verlieren, machte er einfach weiter. Nun spielt der 30-jährige Schauspieler erstmals die Hauptrolle in einem Kinofilm. "Draußen in meinem Kopf" wurde am Wochenende beim Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken vorgestellt. Darin spielt Koch den 28-jährigen Sven, der an Muskeldystrophie leidet. Koch selbst ist seit dem Unfall im Jahr 2010 querschnittsgelähmt. (Wie der Unfall sein Leben veränderte, lesen Sie hier.) Seine Betroffenheit habe ihm aber nicht dabei geholfen, die Rolle überzeugend auszufüllen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Samuel Koch als bester Nachwuchsschauspieler nominiert

"Mir wurde ständig, fast täglich gesagt, dass ich mich nicht so viel bewegen darf." Eher habe ihn der Charakter dieser Figur gereizt, "weil ich mit ihm dann doch so genau gar nichts gemein habe".

Sowohl statt die Hoffnung zu verlieren als auch sein Kollege Nils Hohenhövel (22) waren bei dem Filmfestival als beste Nachwuchsschauspieler nominiert. Ausgezeichnet wurde "Draußen in meinem Kopf", in dem auch Hohenhövel mitspielt, am Samstag mit dem Preis der deutsch-französischen Jugendjury. "Ein Film, der uns nicht nur berührt, sondern auch anhaltend beschäftigt", hieß es in der Würdigung. Kinostart ist am 26. April. (dpa)