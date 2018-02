2018-02-24 14:26:00.0

Eurolotto-Gewinnzahlen und Quoten Eurojackpot-Zahlen, 23. Februar 2018: Jackpot steigt

Die Eurojackpot-Zahlen am 23. Februar waren bis zu 22 Millionen Euro wert. Doch der Jackpot wurde wieder nicht geknackt. Hier die Gewinnzahlen beim Eurolotto und die Quoten.

Beim Eurojackpot gestern am 23. Februar 2018 lagen bis zu 22 Millionen Euro für die richtigen Zahlen im Topf. Richtige Zahlen bedeutet beim Eurolotto, dass ein Spieler fünf aus 50 Gewinnzahlen, sowie zwei aus zehn Eurozahlen richtig auf seinem Tippzettel hat.

Zuletzt gab es diese Kombination am 10. Februar. Da lagen glatte 90 Millionen Euro im Jackpot. Und dieser wurde von einer Spielgemeinschaft aus Finnland abgeräumt. Was die neuen Multimillionäre mit dem Geld machen, ist nicht bekannt. Beim Eurojackpot gilt - ähnlich wie beim Lotto - absolutes Stillschweigen, was die Gewinner angeht.

ANZEIGE

Welche Eurojackpot-Zahlen wurden am Freitag gezogen? Hier finden Sie die Gewinnzahlen und die Quoten:

Eurojackpot-Zahlen, 23. Februar 2018

5 aus 50: 18 - 26 - 33 - 42 - 46

Eurozahlen: 4 - 10

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Eurolotto: Quoten zu den aktuellen Zahlen

Geknackt wurde der Jackpot diesmal nicht - kein Spieler hatte alle Zahlen richtig auf seinem Tippschein. Immerhin drei Teilnehmer hatten aber fünf Gewinnzahlen und eine Eurozahl richtig erraten. Das bringt ihnen rund 550.000 Euro Gewinn:

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote 1 (5 + 2 Richtige) 0 unbesetzt 2 (5 + 1 Richtige) 3 546.393,50 € 3 (5 + 0 Richtige) 4 144.633,50 € 4 (4 + 2 Richtige) 32 6.026,30 € 5 (4 + 1 Richtige) 812 213,70 € 6 (4 + 0 Richtige) 1.579 85,40 € 7 (3 + 2 Richtige) 1.478 78,20 € 8 (2 + 2 Richtige) 21.106 28,30 € 9 (3 + 1 Richtige) 29.958 19,30 € 10 (3 + 0 Richtige) 59.733 13,80 € 11 (1 + 2 Richtige) 111.170 13,50 € 12 (2 + 1 Richtige) 410.517 8,90 €

Chance auf richtige Eurojackpot-Zahlen gering

Die niedrigste Gewinnklasse beim Eurojackpot ist die zwölfte. Sie bedeutet, dass ein Spieler zwei Richtige und eine Eurozahl richtig erraten hat. Die Chance darauf liegt bei 1:42. Je mehr Zahlen auf dem Tippzettel richtig angekreuzt sind, umso höher ist der Gewinn. Gewinnklasse 1 knackt den Jackpot. Die Chance darauf ist allerdings - ähnlich beim Lotto - äußerst gering. Sie liegt bei gerade einmal 1:95.344.200.

Eurojackpot: Die Ziehungsgeräte 1 von 5 vorherige Seite nächste Seite

Beim Eurojackpot werden 5 aus 50 Gewinnzahlen und 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.



Die beiden Ziehungsgeräte heißen " Venus " und " Pearl ".



" Venus " ermittelt 5 aus 50 Gewinnzahlen.



Im kleineren Ziehungsgerät " Pearl " werden 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.



Übrigens: Die vier Gramm leichten Kugeln werden per Luftdruck in den beiden Lostrommeln gemischt.

Insgesamt viermal knackten Spieler beim Eurolotto den höchstmöglichen Jackpot von 90 Millionen Euro.

Im Mai 2015 gewann ein Spieler aus Tschechien 90 Millionen Euro.

Im Oktober 2016 war es ein Spieler aus dem Schwarzwald, der beim Eurolotto die Höchstsumme abräumte.

Am 6. Januar 2017 wurden erneut 90 Millionen ausgespielt. Die Ziehung endete mit einem ungewöhnlichen Ergebnis: Gleich fünf Spieler hatten alle Zahlen richtig und teilten sich die Gewinnsumme. Jeder von ihnen erhielt also 18 Millionen Euro.

Am 10. Februar 2018 ging der Hauptgewinn an eine finnische Tippgemeinschaft.

Ein Blick auf die Statistik beim Eurojackpot zeigt, dass trotz eigentlich gleicher Chancen manche Zahlen statistisch häufiger gezogen werden als andere. So wurde die 40 bis heute 40 mal gezogen. Gleiches gilt für die 19. Die Zahl 7 wurde 38 mal gezogen, die 25 und die 18 jeweils 37 mal. Deutlich seltener fiel die 48, nämlich nur 20 mal. Die 2 und die 36 wurden jeweils 23 mal gezogen, die 50 genau 24 mal und die 24 brachte 25 mal Glück.

Wichtig bei allen Zahlenspielen zu wissen: Glücksspiel kann süchtig machen. Wer bei sich oder anderen Anzeichen für eine mögliche Sucht entdeckt, sollte professionelle Hilfe suchen. (AZ)