2017-06-23 21:06:00.0

Eurolotto Eurojackpot-Zahlen heute, 23. Juni 2017: Jackpot nicht geknackt

Die Eurojackpot-Zahlen heute, 23. Juni 2017, waren bis zu 29 Millionen Euro wert. Hier finden Sie die Gewinnzahlen und Quoten der aktuellen "Eurolotto"-Ziehung,

Mit den Eurojackpot-Zahlen heute ging es um 29 Millionen. Doch die Quoten zeigen: Niemand hat auf die richtigen Gewinnzahlen beim "Eurolotto" gesetzt. Damit bleibt der Jackpot unberührt und steigt weiter.

Fünf Spieler hatten immerhin auf fünf Richtige plus eine Eurozahl gesetzt - das heißt, ihnen fehlte jeweils nur eine Eurozahl zum Hauptgewinn. Diese Tipper räumten jeweils über eine halbe Million Euro ab.

Die Eurojackpot-Zahlen und die Quoten finden Sie hier:

Eurojackpot-Zahlen heute, 23. Juni 2017

Gewinnzahlen 5 aus 50: 6 - 14 - 19 - 27 - 35

Eurozahlen: 2 - 4

(Angaben ohne Gewähr)

Die Eurojackpot-Quoten

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 0 x unbesetzt 2 5 Richtige + 1 Eurozahl 5 x 531.211,90 € 3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 8 x 60.165,90 € 4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 74 x 2.168,10 € 5 4 Richtige + 1 Eurozahl 982 x 147,00 € 6 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.468 x 76,50 € 7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 2.130 x 45,10 € 8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 27.228 x 18,20 € 9 3 Richtige + 1 Eurozahl 34.991 x 13,70 € 10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 55.555 x 12,40 € 11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 131.322 x 9,50 € 12 2 Richtige + 1 Eurozahl 443.683 x 6,90 €

"Eurolotto": Chance auf Eurojackpot-Zahlen gering

Zuletzt hatte mit den richtigen Eurojackpot-Zahlen ein Rentner aus Rheinland-Pfalz so richtig abgeräumt. Er gewann 50,3 Millionen Euro - und meldete sich erst elf Tage nach der Ziehung bei der Lottogesellschaft. Der neue Millionär habe drei Nächte nicht geschlafen und sich Zeit gelassen, bis er seinen Gewinn realisiert habe, teilte Lotto Rheinland-Pfalz mit.

"Ich lege großen Wert darauf, den Ball flach zu halten", begründete der Rentner demnach sein längeres Zögern. Er habe einige Tage benötigt, um den riesigen Gewinn zu realisieren. "Das war ein enormer positiver Schock, den ich erst verarbeiten musste."

Nach Angaben der Lottogesellschaft spielt der Rentner aus der Vorderpfalz seit 40 Jahren Lotto und war auch von Anfang bei der Lotterie Eurojackpot mit dabei. Er kündigte an, einen größeren Geldbetrag für Kinder in Not spenden.

Der Eurojackpot ist eine länderübergreifende Lotterie. In der höchsten Gewinnklasse gibt es mindestens zehn Millionen Euro zu gewinnen.

Eurojackpot wird nach der Spielformel 5 aus 50 und 2 aus 8 gespielt. Man macht also insgesamt 7 Kreuze.

Die Chance, beim Eurojackpot den Hauptgewinn (Klasse 1) zu erzielen, liegt bei 1:95.344.200. Die Chance auf die niedrigste Gewinnklasse (Klasse 12) liegt bei 1:42.

Eine Super- oder Zusatzzahl wie bei Lotto gibt es beim Eurojackpot nicht.

Die Gewinnzahlen werden wöchentlich am Freitagabend gegen 21 Uhr in Helsinki in Finnland gezogen.

Am Eurojackpot beteiligen sich die Länder Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.

In der Regel werden die Gewinnzahlen und Gewinnquoten freitagabends unter eurojackpot.de und in vielen Online-Medien veröffentlicht.

Der Höchstgewinn von 90 Millionen Euro wurde bereits mehrfach erreicht und abgeräumt.

Um beim 'Eurolotto" abzuräumen, ist aber sehr viel Glück nötig: Die Wahrscheinlichkeit auf die richtigen Eurojackpot-Zahlen heute liegt wie immer gerade einmal bei 1:95 Millionen. (AZ)