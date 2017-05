2017-05-23 12:31:06.0

GNTM 2017 Finale: Wer wird "Germany's Next Topmodel 2017"?

Finale bei GNTM 2017: Eine Kandidatin nach der anderen hat Heidi Klum aussortiert. Jetzt entscheidet sich, wer "Germany's Next Topmodel" wird. Das sind die vier Finalistinnen.

Die Finalistinnen von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) stehen fest. Céline, Serlina, Romina und Leticia haben es in die letzte Runde der Casting-Sendung geschafft. Am Donnerstag, 25. Mai, zeigt ProSieben ab 20.15 Uhr das Finale. 8500 Zuschauer werden in der Arena in Oberhausen erwartet. Das sind die vier Finalistinnen auf einen Blick.

Finale bei GNTM 2017: Die vier Kandidatinnen

Leticia, 18, Team Michael:

"Wenn ich ein Tier wäre, dann auf jeden Fall eine Löwin." Die 18-jährige Leticia aus Ingolstadt hat ein starkes Auftreten und weiß, was sie will: den Titel "Germany’s Next Topmodel 2017". Michael Michalsky war schon beim ersten Casting von Leticias Ausstrahlung begeistert: "Ich habe mich ein bisschen in dich verguckt", sagte er damals. Die Ingolstädterin überzeugte beim Casting für "Refinery 29" und wurde das Gesicht einer neuen Kampagne.

Wie Leticia ihre Siegchancen selbst einschätzt? Hier lesen Sie ein Interview mit der Kandidatin aus Ingolstadt.

Serlina, 22, Team Thomas:

Serlina liebt es zu reisen. Die 22-Jährige hat zuletzt ein Jahr lang Australien bereist. "Ich würde mich als sehr spontan und offen beschreiben", sagt die 22-Jährige über sich selbst. Serlina wurde dank GNTM das Gesicht einer "About You"-Kampagne. Thomas Hayo über die Finalistin: "Ich bin begeistert von ihrer Entwicklung." Finalistin Serlina kommt, wie ihre Mitstreiterin Céline, aus Koblenz.

Céline, 18, Team Thomas:

Die 18-jährige Céline liebt Sport. Sie geht regelmäßig ins Fitnessstudio und spielt Handball. Bei GNTM fiel die Koblenzerin durch ihre Professionalität auf - sie überzeugte sowohl bei Fotoshootings als auch auf dem Laufsteg. Heidi Klum machte Céline für ihre Leistungen ein großes Kompliment: "Das Ergebnis war bei dir am Ende immer top." Ihr größter Erfolg: Céline wurde das Gillette-Venus-Model 2017.

Romina, 20, Team Michael:

Romina ist ein Model mit vielen Facetten. Fast jede Woche bekam die 20-jährige Hambrückerin ein Lob von der Jury. Heidi Klum: "Du hast vom ersten Tag an fast professionell performt." Romina war so gut, dass sie schon am Anfang der Staffel den begehrten Catwalk-Job bei der Fashion-Show von Marcel Ostertag ergatterte. "Mode ist für mich alles", so Romina.

GNTM-Finalistinnen im Social-Media-Check

Noch nie waren die GNTM-Kandidatinnen in sozialen Netzwerken so gefragt wie in diesem Jahr. Vor allem auf Facebook und Instagram verfolgten Fans der Casting-Sendung die Beiträge der Nachwuchsmodels.

287.000 Follower - so viele Fans hat Céline über die letzten Wochen auf ihrem Instagram-Account für sich gewonnen. Damit ist sie zusammen mit Serlina (266.000 Follower) ganz oben auf der Social-Media-Skala. Leticia und Romina haben 68.900 und 55.400 Follower auf ihren Accounts.

Auf Facebook führt Serlina mit 25.690 Facebook-Likes auf ihrer Fanpage, dicht gefolgt von Céline mit 17.402. Platz drei und vier belegen Leticia und Romina. (Stand 22. Mai 2017) fla

„Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ – Das Finale, am Donnerstag, 25. Mai 2017, um 20.15 Uhr, auf ProSieben.

