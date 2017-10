2017-10-18 17:23:19.0

GNTM "Germany's Next Topmodel" kommt nicht mehr aufs Cover der Cosmopolitan

Nach Céline Bethmann ist Schluss: Die Siegerin von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) wird künftig nicht mehr auf dem Cover des Magazins "Cosmopolitan" zu sehen sein.

Neben einem Auto, einem Model-Vertrag und 100.000 Euro Preisgeld war es bislang wohl die größte Motivation für eine Bewerbung bei der Castingshow "Germany’s Next Topmodel", kurz GNTM: auf dem Cover der deutschen Zeitschrift Cosmopolitan zu glänzen. Doch damit ist jetzt Schluss. Dahinter steht das Ende einer Partnerschaft, und zwar zwischen der Bauer Media Group, bei der die "Cosmo" erscheint, und Pro Sieben, wo Heidi Klums Models über die Laufstege schreiten.

GNTM: Lena Gercke war auf dem ersten "Cosmo"-Cover zu sehen

Eine Sprecherin der Bauer Media Group verweist auf "konzeptuelle Änderungen auf beiden Seiten". Dem Portal DerWesten sagte die Sprecherin, ihr Medienunternehmen werde sich künftig auf "neue Erfahrungen und Projekte konzentrieren".

ANZEIGE

Erstes GNTM-Topmodel auf dem Cosmopolitan-Cover war Lena Gercke im Jahr 2006. Von welchem Magazin die nächste GNTM-Gewinnerin lächeln wird, ist bisher noch nicht bekannt.

"Germany's Next Topmodel": Die 13. Staffel kommt

Am Samstag, 21. Oktober, startet das Casting für die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" in München. Die zwölfte Staffel hatte die 19 Jahre alte Céline Bethmann aus Koblenz gewonnen. GNTM 2018 soll im Februar im TV zu sehen sein. AZ

Vom Laufsteg in die Versenkung - die Siegerinnen... Sie hat den Bonus, die erste Gewinnerin in Deutschland zu sein: Lena Gercke. Mittlerweile modelt sie nicht nur, sondern moderiert auch verschiedene Sendungen wie "Deutschland tanzt". Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Lesen Sie auch:

Sie will nicht Heidi Klums Mädchen sein

"Germany’s Next Topmodel"? Schluss mit dem Theater!

Stefanie Giesinger: "Für mich ist so gut wie nichts privat"