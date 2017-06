2017-06-10 09:16:00.0

Geburtstag Gunter Gabriel im Porträt: Der gefallene Country-Barde wird 75

Mit "Er ist ein Kerl" stürmte Gunter Gabriel im Jahr 1974 die deutschen Hitparaden. Später stürzte der Country-Barde ab. Am Sonntag feiert er den 75. Geburtstag. Ein Porträt. Von Wolfgang Langner

Gunter Gabriel ist sicher gewöhnungsbedürftig. Einer wie er, so glaubt er wenigstens selbst, hat es nun mal oft mit „Arschlöchern“ und „Idioten“ zu tun. Beleidigungen gehören zum Programm des Country-Barden. Aber hat man sich daran gewöhnt.

Bei einem Festival in Eisleben im Jahr 2004 holte er sogar schon einmal zum großen Rundumschlag aus. Als er etwas lustlos zu singen begann, pfiffen ihn einige der 4000 Zuschauer aus. „Ihr habt ja so viel Zeit, sonst wärt ihr nicht am Nachmittag schon hier“, grölte er ins Mikro. Am kommenden Tag lederte er via Medien noch gegen Arbeitslose nach: „Es kann nicht sein, dass einer den ganzen Tag mit dem Arsch auf dem Sofa sitzt und derjenige, dem der Schweiß den Rücken runter- rollt, der kriegt 200 Euro mehr im Monat. Das geht doch nicht.“

Nun, über die Sympathiewerte des Gunter Gabriel, der am morgigen Sonntag seinen 75. Geburtstag feiert, kann man streiten. Unbestritten ist, dass Gabriel ein guter Musiker ist. Er wurde mit dem Award der German American Country Music Federation (GACMF) ausgezeichnet und landete da auch in der „Hall of Fame“. Abgesehen von der Band „Truck Stop“ hat ein Deutscher die Country-Nische noch nie so intensiv besetzt wie er. Gabriel spielte sich dabei als Anwalt und Kämpfer für Schwerarbeiter und sozial Benachteiligte auf. Mit großem Erfolg.

Gunter Gabriel mit "Er ist ein Kerl" in den Charts

Mit „Er ist ein Kerl“ (1974) tauchte sein Name erstmals in den deutschen Charts auf. Viele Hits wie „Hey Boss, ich brauch mehr Geld“, „Komm unter meine Decke“, „Intercitylinie Nummer vier“ oder „Willy Klein der Fernsehmann“ folgten. Doch Gabriel, dessen Vorbild unverkennbar der verstorbene Johnny Cash ist, schrieb auch immer wieder Hits für Peter Alexander, Frank Zander oder Juliane Werding, um nur einige zu nennen. Auf seinem Album „Gabriel singt Cash“ spricht Johnny Cash sogar das Intro.

Allerdings plagen Gabriel, der in Hamburg-Harburg auf einem Hausboot lebt, immer wieder Geldsorgen. Viel Geld kosteten ihn dabei auch seine Frauen. Viermal war der Sänger, der in Bünde (Westfalen) geboren ist, verheiratet. Seine Kinder Yvonne, Patricia, Liesamarie und Gabriel stammen von vier Frauen. Um seine Steuerschulden zu tilgen, bot der ständig klamme Musiker sogar Wohnzimmerkonzerte für 1000 Euro pro Abend an. Wegen Beleidigung stand Gabriel öfter vor Gericht. Im Jahr 2014 auch wegen Körperverletzung, weil er im Streit seine damalige Lebensgefährtin Papaya verprügelt hat.

Sein Herz macht Gunter Gabriel immer wieder Probleme

Auch gesundheitlich ist Gabriel, der jahrelang Alkohol- und Drogenprobleme hatte, schwer angeschlagen. Im Jahr 2010, als er sich nach fünf Tagen freiwillig aus dem RTL-Dschungelcamp verabschiedete, musste er wegen Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus. Bereits seit über 14 Jahren hat Gabriel Probleme mit dem Herzen. 2003 erlitt er einen Herzinfarkt und 2008 einen Herzanfall.