"Die Faust" Handlung und Kritik: Das erwartet Sie heute im Wiener Tatort

Drei Tote, auf bestialische Weise geschändet. Ritualmorde in Wien? Oder gar ein Killerkommando? Eisner und Fellner sind dieses mal schwer gefordert. Das erwartet Sie in "Die Faust".

"Die Faust" heißt der neue Tatort aus Wien, der heute um 20.15 Uhr im Ersten läuft. Hier erfahren Sie, worum es geht, was bei den Kommissaren läuft - und, ob sich das Einschalten lohnt.

Handlung: Darum geht es beim Tatort aus Wien heute

Mit einem absoluten Profi bekommen es Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) angesichts einer rätselhaften Mordserie zu tun. Erst tötet der maskierte Killer einen tätowierten Serben, dann den unscheinbaren georgischen Mitarbeiter (Sebastian Pass) einer Großgärtnerei und schließlich eine junge Mutter.

Jedes Mal hinterlässt der Täter keine Spuren, jedoch eine schockierende Inszenierung: Er stellt die geschändeten Leichen spektakulär an Orten zur Schau, wo so viele Menschen unterwegs sind, so dass die Polizei keine verwertbaren DNA-Spuren finden kann. Ritualmorde, Sexualdelikte oder gar ein Geheimdienst-Killerkommando – Fellner und Eisner müssen in alle Richtungen ermitteln. Nicht einmal bei den Opfern, die allesamt unter falscher Identität in Wien lebten, gibt es Klarheit.

Als die Ermittler auf einen gemeinsamen Bekannten der Opfer stoßen, den auf Osteuropas Bürgerrechtsbewegungen spezialisierten Universitätsprofessor Nenad Ljubic (Mišel Maticevic), kommt endlich Bewegung in den Fall. Auch den eiskalten Killer erwartet in dem Verwirrspiel eine Überraschung: Ihm ist unbemerkt eine Verwechslung passiert, die seine perfekt getarnte Aktion gefährdet.

Trailer: Vorschau auf den Wiener Tatort am Sonntag

Vorschau auf den "Tatort: Die Faust" Zum ersten Mal in diesem Jahr geht's nach Wien! Bibi und Moritz bekommen es am Sonntag mit einer rätselhaften Mordserie zu tun. Mehr: www.tatort.de Posted by Tatort on Freitag, 12. Januar 2018

Kritik: Lohnt es sich, bei "Die Faust" einzuschalten?

Jede Generation hat ihr Lieblings-Team im Tatort. Die jüngere fährt auf Nora Tschirner und Christian Ulmen ab, die ältere steht mehr auf Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer. Um bei der reichlich vertrackten Geschichte von „Die Faust“ schneller zu Potte zu kommen, hätte es wohl aller vier Ermittler bedurft.

Drehbuchautor Mischa Zickler übernimmt sich mit diesem komplizierten Plot. Versteht sich, dass der Schmäh diesmal nur eine Nebenrolle spielen kann. Eisner ist noch grantiger als sonst, weil die Chefs ihm einen zweiten Abteilungsleiter zur Seite stellen wollen. Und Bibi liebäugelt mit ihrer Bewerbung, da sie die Frauen als benachteiligt ansieht und ihre eigenen Chancen ausloten möchte. Über einen ehrgeizigen Kollegen lästert sie: „Er erfüllt alle Kriterien von einer Polizeikarriere: ka Ahnung, kane Skrupel, kane Titten.“ Ja, die Bibi war schon mal origineller.

