Bachelorette 2017 Jessica Paszka soll die neue Bachelorette von RTL sein

Medienberichten zufolge steht die Bachelorette 2017 fest. Handeln soll es sich um Jessica Peszka, die bereits beim Bachelor und Big Brother zu sehen war.

Die Bachelorette ist offenbar gefunden: Ex-Bachelor- und Big-Brother-Kandidatin Jessica Paszka soll im Juni als Junggesellin bei RTL auftreten, das berichten mehrere Medien. Eine offizielle Bestätigung des Senders gibt es bislang noch nicht.

Jessica Paszka ist die Bachelorette 2017

Paszka wuchs in Essen auf, 2014 nahm sie bereits bei "Der Bachelor" teil und belegte den fünften Platz. Danach veröffentlichte sie eine Single, "Hemmungslos", die von DSDS-Teilnehmer Menowin Fröhlich produziert wurde.

In den Jahren darauf trat sie bei "mieten, kaufen, wohnen" auf und ließ sich vom Magazin taff bei einer Schöhnheits-OP begleiten. Dabei ließ sie sich ihren Hintern vergrößern und unterzog sich einem "Brazilian Butt Lift". Zuletzt war sie im September 2016 als Kandidatin im Promi-Big-Brother-Haus zu sehen.

Bachelorette 2017: Liebes-Aus bei Peszkas Vorgängerin

Die neue Staffel von Bachelorette startet am 14. Juni um 20.15 Uhr auf RTL. Das Konzept bleibt das selbe: Viele Männer buhlen um die Gunst einer Frau, die sich am Ende jeder Sendung in der "Nacht der Rosen" entscheidet, wen sie noch eine Woche länger sehen will. Die letzten drei Auserwählten bekommen ein Dreamdate mit der Bachelorette.

Seit Jahren sendet RTL "Bachelor" und der "Bachelorette" im Wechsel und bringt jeweils eine Staffel pro Jahr. Lediglich 2016 fiel die Bachelorette aus.

Erst im Februar hat Ex-Bachelorette Anna Hofbauer ihre Trennung von Marvin bekanntgegeben. Hofbauer war nach Düsseldorf zu ihrem Partner gezogen. Das habe wohl zur Trennung beigetragen. Denn dort habe sie keine Freunde gehabt und sei immer mehr Hausfrau geworden - und das sei sie einfach noch nicht. Die Entscheidung, sich zu trennen, sei ihr nicht leicht gefallen. Die genauen Details wollte sie damals nicht verraten, das gehe nur sie und Marvin etwas an.

