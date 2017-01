2017-01-19 11:21:00.0

Erdbeben Lawine verschüttet Hotel in Italien: Deutsche unter den Opfern?

Im italienischen Erdbebengebiet hat eine Lawine ein Hotel verschüttet und mehrere Menschen getötet - darunter womöglich Deutsche. Schnee erschwert die Arbeit der Retter.

Bei einem Lawinenabgang auf ein Hotel im italienischen Erdbebengebiet sind offenbar zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben hielten sich etwa 30 Menschen in dem abgelegenen Skihotel »Rigopiano» auf, als am Mittwochmorgen Erdstöße die Region in den Abruzzen erschütterten - darunter laut Medienberichten auch Gäste aus Deutschland und der Schweiz.

Lawine verschüttet Hotel: Retter erreichen Ort nur schwer

Erst in der Nacht zum Donnerstag erreichten Retter den Unglücksort per Ski, stießen dort jedoch nach Medienberichten auf kein Lebenszeichen. »Es gibt viele Tote», sagte ein Sprecher der Rettungskräfte örtlichen Medien. Die Helfer erreichten das einsam gelegene Hotel am Hang des Gran Sasso-Berges nach einem stundenlangen Weg per Ski. Krankenwagen konnten wegen der bis zu zwei Meter hoch verschneiten Wege zunächst nicht bis zum Unglücksort vordringen.

»Wir wissen nicht, wieviele Menschen vermisst oder tot sind», schrieb der Präsident der Provinz Pescara, Antonio Di Marco, im Internet. Klar sei jedoch, dass das Hotel direkt von der Lawine getroffen worden sei. Die Wucht der Schneemassen sei so heftig gewesen, dass das gesamte Gebäude zehn Meter weit mitgerissen wurde.

Laut Di Marco wurden zwei Überlebende gerettet. Ob sie sich in dem Hotel oder auf einer Skifahrt in der Nähe befunden hatten, als die Lawine niederging, war zunächst unklar. Einer der Überlebenden wurde per Hubschrauber mit Unterkühlung ins Krankenhaus geflogen.

Vier Erdbeben erschütterten Italien

Vier Erdbeben mit einer Stärke von bis zu 5,7 hatten am Mittwoch die Region in Mittelitalien erschüttert, in der bei einem schweren Erdbeben im Sommer fast 300 Menschen ums Leben gekommen waren. Die Epizentren lagen in der Nähe des malerischen Bergdorfs Amatrice, das bei dem schweren Beben im August fast völlig zerstört worden war.

Schwere Erdbeben in Italien 1 von 10 vorherige Seite nächste Seite

In Italien haben sich in den vergangenen Jahren einige schwere Erdbeben ereignet. Eine Auswahl...



Das Beben von Messina (Sizilien) im Jahr 1908 gilt als eine der schwersten Naturkatastrophen Europas im 20. Jahrhundert. Die Zahl der Toten wird auf mehr als 100.000 geschätzt.



Ein Beben sucht 1980 die Region Irpinia in Süditalien heim. Rund 3000 Menschen sterben. Viele werden verletzt oder obdachlos.



Bei einem Beben 1990 in Ostsizilien kommen 19 Menschen ums Leben. Besonders betroffen sind Syrakus und Carlentini.



In den Apennin-Regionen Umbrien und Marken beschädigt ein Beben im September 1997 etwa 9000 Gebäude. Schwer betroffen ist auch die Basilika von Assisi. Zwölf Menschen sterben.



Bei einem Beben im Juli 2001 sterben in Südtirol vier Menschen. Ausläufer sind auch in Bayern, Österreich und der Schweiz spürbar.



Ein Beben in Mittelitalien lässt am 31. Oktober 2002 eine Dorfschule in San Giuliano di Puglia einstürzen. Mehr als 25 Kinder und eine Lehrerin sterben, viele Schüler werden verletzt. Das Beben ist noch im 200 Kilometer entfernten Rom zu spüren.



Am 6. April 2009 um 3.32 Uhr verwüstet ein schweres Erdbeben die mittelitalienische Stadt L'Aquila. Es sterben insgesamt 309 Menschen, Tausende Häuser werden beschädigt, rund 70.000 Menschen obdachlos.



Ende Mai 2012 erschüttern über Tage schwere Erdstöße und Hunderte Nachbeben Nordostitalien. Mehr als 25 Menschen sterben, rund 400 werden verletzt, der Schaden geht in die Milliarden.



Am 24. August 2016 wird Mittelitalien von einem schweren Erdbeben heimgesucht. Nach offiziellen Angaben kommen 298 Menschen ums Leben, die meisten in dem Ort Amatrice.

Nach den Erdstößen vom Mittwoch wurde eine Leiche unter den Trümmern eines eingestürzten Hauses in Castel Castagna gefunden. Zahlreiche Menschen mussten in Notunterkünften untergebracht werden. Rund 130.000 Haushalte waren wegen beschädigter Stromleitungen und Umspannwerke ohne Strom.

