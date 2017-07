2017-07-20 22:11:00.0

Chester Bennington Linkin-Park-Sänger Chester Bennington ist tot

Mit Linkin Park stieg Chester Bennington zum großen Musiker auf. Nun wurde der Sänger tot in seinem Haus gefunden. Er soll Suizid begangen haben.

Chester Bennington ist tot: Die Leiche des 41-jährigen Linkin-Park-Sängers wurde am Donnerstag in seinem Haus bei Los Angeles gefunden. Möglicherweise handele es sich um einen Suizid, sagte der zuständige Rechtsmediziner Brian Elias am Donnerstag in Los Angeles.

Chester Bennington ist tot: Fans und Bandkollegen trauern

Der Sänger hatte vor einigen Jahren öffentlich gemacht, dass er während seiner Kindheit von einem Freund seiner Eltern vergewaltigt wurde. Als Bennington elf Jahre alt war ließen sich seine Eltern scheiden. Bennington begann Alkohol zu trinken und harte Drogen zu nehmen. Seine Wut drückte der Sänger oft in den Stücken von Linkin Park aus.

Der Sänger war eng mit Soundgarden-Musiker Chris Cornell befreundet, der sich im Mai erhängt hatte. Cornell wäre am heutigen Donnerstag 53 Jahre alt geworden.

Fans reagierten in den sozialen Netzwerken geschockt und traurig auf die Nachricht von Benningtons Tod. Viele bezeichneten ihn als großes Idol. Auch Benningtons Band-Kollege Mike Shinoda zeigt sich auf Twitter betroffen.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20. Juli 2017

Chester Bennington hinterlässt nicht nur seine Frau, sondern auch sechs Kinder.

Chester Bennington wurde mit Linkin Park weltberühmt

Chester Bennington wurde zur Jahrtausendewende mit Linkin Park berühmt. Die Band hatte sich 1996 unter dem Namen Xero gegründet, bevor die sich zuerst in Hybrid Theory und dann in Linkin Park umbenannte.

Unter diesem Namen gelang 2000 der große Durchbruch - mit einem Album, das den ehemaligen Bandnamen trägt: Hybrid Theory. Zusammen mit beispielsweise Limp Bizkit machte Linkin Park den Nu-Metal als eine Art Mischung aus Rock und Hip-Hop groß. Lieder wie "Crawling" oder "In the End" eroberten die Charts.

Es folgten sieben weitere Studioalben - erst im Mai 2017 erschien "One More Light". Auch nach Abklingen der großen Nu-Metal-Welle blieben Chester Bennington und Linkin Park erfolgreich. Große Hits gelang der Band beispielsweise mit den Liedern "Numb" oder "Burn it Down".

Chester Bennington ließ sich als Musiker aber nicht nur auf Linkin Park beschränken. So war er auch Sänger bei Dead by Sunrise und Stone Temple Pilots. Dazu kommen einige Cameo-Auftritte in Filmen. So ist Chester Bennington beispielsweise in "Crank" zu sehen. sge, dpa, afp