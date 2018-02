2018-02-13 10:11:23.0

Instagram Nicky Hilton zeigt erstes Foto ihrer Tochter

Nicky Hilton zeigt auf der Plattform Instagram zum ersten Mal ein Bild von ihrer knapp zwei Monate alten Tochter Teddy Marilyn.

Knapp zwei Monate nach der Geburt posiert Hotel-Erbin Nicky Hilton auf einem Foto mit ihrer neugeborenen Tochter. Das Bild, das am Montag auf Instagram gepostet wurde, zeigt die 34-Jährige schick gekleidet - und mit ihrem Baby auf dem Arm. Hilton macht sich gerade auf dem Weg zur Laufsteg-Show von Modedesigner Oscar de la Renta.

Die kleine Teddy Marilyn ist am 22. Dezember zur Welt gekommen. Der Vater ist James Rothschild, ein Spross der bekannten Bankiersfamilie Rothschild. Das Paar hat bereits eine einjährige Tochter, Lily Grace.

Die Kommentare beziehen sich zum einen auf die Deko und das Outfit von Hilton: "That wall is beautiful and you look chic as always" ("Die Wand ist schön und du schaust wie immer schick aus"). Zum anderen beglückwünschen die Instagram-Nutzer die Hotel-Erbin zu ihrem zweiten Kind: "Omg! the new baby! God bless you." ("Oh mein Gott! Das neue Baby! Gott beschütze dich."). (dpa)