Oscar-Nominierungen 2018 Oscars: "Shape of Water" ist Favorit, "Aus dem Nichts" nicht nominiert

Ein Märchen ist der große Favorit bei den Oscars 2018. Fatih Akins "Aus dem Nichts" ist nicht mehr im Rennen - dafür gibt es andere deutsche Oscar-Hoffnungen.

Die Hoffnungen des deutschen Regisseurs Fatih Akin auf einen Oscar sind geplatzt: Sein NSU-Drama "Aus dem Nichts" mit Diane Kruger wurde nicht für die begehrtesten Filmpreise der Welt nominiert.

Oscars 2018: Die Nominierungen

Mit 13 Nominierungen geht der Film "Shape of Water" als großer Favorit in das Oscarrennen. Das fantasievolle Märchen des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro hat unter anderem Chancen auf Auszeichnungen in den Kategorien als bester Film, für die beste Regie und die beste Hauptdarstellerin. Das gab die Oscar-Akademie am Dienstag in Hollywood bekannt.

Fatih Akins "Aus dem Nichts" ist zwar nicht unter den Oscar-Nominierungen 2018, dafür haben einige andere Deutsche Chancen auf Hollywoods höchsten Preis: Die Regisseure Jakob Schuh und Jan Lachauer wurden mit ihrem Zeichentrickfilm "Revolting Rhymes" ("Es war einmal...nach Roald Dahl") in der Sparte "Animierter Kurzfilm" nominiert, die Regisseurin Katja Benrath ist mit ihrem Kurzspielfilm "Watu Wote/All Of Us" für den besten Live-Action-Kurzfilm nominiert. Star-Komponist Hans Zimmer holte mit der Filmmusik für Christopher Nolans Kriegsdrama "Dunkirk" seine elfte Nominierung. Die 90. Oscars werden am 4. März in Hollywood verliehen.

"Shape of Water" ist Favorit bei der Oscar-Verleihung 2018

Der diesjährige Favorit "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" ist der zehnte Film der Oscargeschichte, der 13 Nominierungen erhielt. Das Werk gewann bei den Filmfestspielen Venedig bereits den Goldenen Löwen als bester Film, und vor wenigen Wochen folgten zwei Golden Globes, darunter einer für Regisseur del Toro ("Pans Labyrinth"). Das Werk erzählt von einer Putzfrau, die in einem wissenschaftlichen Labor ein im Wasser lebendes Fabelwesen entdeckt und sich verliebt. Sally Hawkins wurde als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Golden Globes 2018: Das sind die Gewinner des Abends Mit "Aus dem Nichts" erhält der deutsche Regisseur Fatih Akin den Golden Globe für den besten nicht-englischsprachen Film und dankt seiner Hautdarstellerin Diane Kruger. Foto: Jordan Strauss, dpa

Eine ihrer Konkurrentinnen in dieser Kategorie ist Frances McDormand, die für ihre Rolle in der Tragikomödie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Chancen auf einen Preis hat. Die Tragikomödie geht mit insgesamt sieben Nominierungen ins Rennen - auch als bester Film.

Zu den männlichen Nominierten als beste Hauptdarsteller gehören Gary Oldman und Timothée Chalamet. Oldman wurde für seinen Auftritt als Winston Churchill in "Churchill - Die dunkelste Stunde" aufgestellt, Chalamet für seine Rolle in dem Liebesfilm "Call Me By Your Name". (dpa/AZ)

Oscar-Nominierungen 2018 auf einen Blick

Die Oscar-Nominierungen 2018 in den wichtigsten Sparten.

Bester Film:

- "Dunkirk" - "The Post" (dt. Titel "Die Verlegerin")

- "Call Me By Your Name"

- "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers"

- "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

- "Lady Bird"

- "Get Out"

- "Darkest Hour" (dt. Titel "Die dunkelste Stunde")

- "Phantom Thread" (dt. Titel "Der seidene Faden")

Beste Regie:

- Christopher Nolan ("Dunkirk")

- Guillermo del Toro ("Shape of Water - Das Flüstern des Wassers")

- Greta Gerwig ("Lady Bird")

- Jordan Peele ("Get Out")

- Paul Thomas Anderson ("Der seidene Faden")

Beste Hauptdarstellerin:

- Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

- Meryl Streep ("Die Verlegerin")

- Sally Hawkins ("Shape of Water - Das Flüstern des Wassers")

- Margot Robbie ("I, Tonya")

- Saoirse Ronan ("Lady Bird")

Bester Hauptdarsteller:

- Gary Oldman ("Darkest Hour")

- Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"/"Der seidene Faden")

- Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name")

- Daniel Kaluuya ("Get Out")

- Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.")

Beste Nebendarstellerin:

- Laurie Metcalf ("Lady Bird") - Mary J. Blige ("Mudbound")

- Allison Janney ("I, Tonya")

- Octavia Spencer ("Shape of Water - Das Flüstern des Wassers")

- Lesley Manville ("Der seidene Faden")

Bester Nebendarsteller:

- Willem Dafoe ("The Florida Project")

- Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

- Richard Jenkins ("Shape of Water - Das Flüstern des Wassers")

- Christopher Plummer ("Alles Geld der Welt")

- Woody Harrelson ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Bester fremdsprachiger Film:

- "Fantastic Woman" (Chile)

- "The Square" (Schweden)

- "Loveless" (Russland)

- "The Insult" (Libanon)

- "On Body and Soul" (Ungarn)

Beste Filmmusik:

- Jonny Greenwood ("Der seidene Faden")

- Carter Burwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

- Hans Zimmer ("Dunkirk")

- John Williams ("Star Wars: The Last Jedi")

- Alexandre Desplat ("Shape of Water - Das Flüstern des Wassers")

