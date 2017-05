2017-05-05 13:15:21.0

Baden-Württemberg Panne beim Abitur: Falsche Jahreszahl bei Deutsch-Aufgabe

Weitere Abi-Panne in Baden-Württemberg: In Östringen hat eine Schule versäumt, eine falsche Jahreszahl in einer Deutsch-Prüfungsaufgabe zu korrigieren.

Die Abiturprüfungen in Baden-Württemberg sind dieses Jahr schon mehrfach in den Schlagzeilen - wegen peinlicher Pannen. Foto: Jens Büttner, dpa

Wegen der Gefahr einer Fehlinterpretation sollen Schüler nun selbst entscheiden, ob sie die bereits geschriebene Klausur bewerten lassen oder lieber nachschreiben, bestätigte am Freitag das Kultusministerium in Stuttgart. Schüler schreiben Themaverfehlung wegen falscher Abiaufgabe Das Ministerium hatte vor Ostern alle Schulen darauf hingewiesen, dass das richtige Erscheinungsjahr der Kurzgeschichte «Auf der Felsenkuppe» 1960 und nicht 1949 ist. Das Östringer Leibniz-Gymnasium vergaß, die Schüler zu informieren. Erst nach der Klausur fiel es auf. Dem Zeitungsbericht zufolge hatten mehrere Schüler wegen der falschen Zeitangabe ihren Interpretationsschwerpunkt auf die Nachkriegsthematik gelegt - und das Thema damit verfehlt. ANZEIGE Falsche Aufgaben auch beim Englisch-Abitur Nach Wissen des Ministeriums hat nur das Östringer Gymnasium die Korrektur verschlafen. Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass Abiturienten aus Sandhausen in Baden-Württemberg bei ihrer Englisch-Prüfung die falschen Aufgaben bekamen. An einem Stuttgarter Gymnasium hatten Unbekannte im April einen Tresor mit Abi-Aufgaben aufgebrochen, so dass neue Prüfungsthemen ausgesucht werden mussten.