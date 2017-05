  Polizeihund Kasper fängt Kugel für Herrchen ab  

Kasper ist ein Hund. Und ein Held. Denn er hat das Leben seines Herrchens mit seinem eigenen verteidigt - und eine Kugel abgefangen, die eigentlich einen Menschen hätte treffen sollen.

Das alles passierte im US-Bundesstaat Florida bei einem Polizeieinsatz. Die Zeitung Palm Beach Post berichtet von einem Vorfall am vergangenen Freitag. Der 46-jährige Philip O. soll demzufolge in einer Bar in West Palm Beach einen bewaffneten Überfall auf eine Bar durchgeführt haben. Daraufhin sei es zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei gekommen.

Dabei sei der Mann von der Fahrbahn abkommen. Das Auto blieb stehen. Aus dem Wagen heraus soll O. nun begonnen haben, auf Beamte zu feuern. Doch die Kugeln verfehlten ihr Ziel. Der Schütze traf anstelle des Polizisten dessen Diensthund, den Schäferhund Kasper. Das Tier hatte sich Informationen der Zeitung zufolge vor sein Herrchen in die Kugel geworfen, der Polizist blieb unverletzt.

