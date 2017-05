2016-08-22 12:51:00.0

"Einer für alle, alle für Rostock" Polizeiruf-Kritik: Harter Stoff aus Rostock

Ein Mord in der Ultraszene und zwei ziemlich derangierte Ermittler: Der Polizeiruf aus Rostock am Sonntag ist hart, bedrückend und stark inszeniert. Die Kurz-Kritik. Von Rupert Huber

Fährt man durch Mecklenburg-Vorpommern, sieht man sie, gesprüht auf Hauswände und Mauern: die Bekenntnisse der „Ultras von Hansa“. Das sind die ganz harten Fans des Drittligisten Hansa Rostock. In diesem Milieu spielt „Einer für alle, alle für Rostock“ aus der Reihe „Polizeiruf 110“.

Von Hansa ist in diesem Blick auf die Subkultur des Fußballs klugerweise nicht die Rede. Es wird halt in Rostock Fußball gespielt. Es geht um einen Mord an einem Fan, der ein Racheakt sein könnte. Denn vor sieben Jahren hatten offenbar drei Ultras einen Polizisten ins Koma getreten. Nur einer wurde verurteilt. Jetzt ist er wieder frei.

Kritik: Ein physisch wie psychisch harter Polizeiruf

Die Atmosphäre des Krimis ist bedrückend. Denn das Ermittlerduo Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow (Charly Hübner) – eines der besten Kommissarpaare – wirkt derangiert und neben der Kappe. König leidet noch immer an den Folgen einer Beinah-Vergewaltigung und an ihrem gewalttätigen Ausraster. Bukow müsste mal in die Badewanne. Und süffeln tun sie beide.

Die Prügeleien der Ultras, „Matches“ genannt, wirken nur vordergründig wie eine Parallelhandlung, die mit den Problemen des Polizeiduos nichts zu tun hat. Wenn Bukow undercover mit den „Red Rostocks“ losmarschiert, sieht er, bullig wie er ist, aus, als sei er seit jeher ein Schläger in der sogenannten „dritten Halbzeit“ gewesen. Dass sie aus der Spur ist, verbindet Katrin König auch mit der früheren Ultra-Braut Doreen (beeindruckend: Lana Cooper), die sich schwertut, ein bürgerliches Leben zu führen. Da ist wirklich vieles überzeugend inszeniert.

Übrigens: Ein Liebespaar sind König und Bukow immer noch nicht. Weil nichts „passiert“ außer Königs großartigem Satz: „Wir machen uns kaputt, wir tun uns nicht gut.“ Wo doch das Gegenteil stimmt. Noch was, ohne den pädagogischen Zeigefinger zu heben: Dieser physisch wie psychisch harte Krimi ist nichts für Kinder, die ja häufig um 20.15 Uhr noch vor dem Fernseher sitzen.