2017-02-13 07:27:28.0

"Dünnes Eis" Pressestimmen zum Polizeiruf 110: "Lieblos dahingeschluderter Krimi"

Der Polizeiruf 110 aus Magdeburg hat die Kritiker nicht überzeugt. Lob bekommt "Dünnes Eis" in den Pressestimmen fast nur für seine Schauspieler.

Im "Polizeiruf 110" aus Magdeburg ermittelten die Kommissare Doreen Brasch (Claudia Michelsen) und Dirk Köhler (Matthias Matschke) in einem Entführungsfall. Die Mutter der 23-jährigen Vermissten wendete sich bei "Dünnes Eis" an die Polizei - doch bei ihren Aussagen fallen schnell Ungereimtheiten auf. Entwickelt sich daraus en spannender Fall? Die Kritiker sehen das in den Pressestimmen anders:

"'Dünnes Eis' ist dafür ein viel zu lieblos dahingeschluderter, nachlässig geschriebener Krimi. Er tritt neunzig Minuten lang auf der Stelle und entschädigt für diese Qual noch nicht einmal mit einem überraschenden Ende." Morgenpost

"Wer loben wollte, würde sagen, dass hier Charaktere mit wenigen Strichen entworfen sind. Tatsächlich würde man sich aber mehr Striche wünschen, um die Charaktere besser zu verstehen. Michelsen und Matschke sind tolle Schauspieler, deren Fähigkeiten in den Standardordnungen der Kriminalfalldurchführung aber kaum gefordert werden." Zeit online

"Ein sehr konventioneller Polizeiruf, der so gar keine zweite Ebene hat und deshalb auch gern etwas kürzer hätte sein dürfen. Sogar die immer sehenswerten Claudia Michelsen und Matthias Matschke - als Ermittler Doreen Brasch und Dirk Köhler - wirken irgendwie verschenkt." Süddeutsche

Polizeiruf 110 "Dünnes Eis" aus Magdeburg: Lob zumindest für die Schauspieler

"Traurig, dass der MDR seinen Magdeburg-"Polizeiruf" nicht in den Griff bekommt. An den Schauspielern liegt es nicht, die gehören zu den besten ihres Fachs. Wenn die Redaktion nicht aufpasst, sind nach Sylvester Groth bald auch Matthias Matschke und Claudia Michelsen weg." Spiegel online

"Und der Betrachter wundert sich. Wie kann man einen Krimi mit einer solchen Konstellation dermaßen vergurken? [...] Wie viel farbiger hätte dieser „Polizeiruf 110“ werden können, hätte er die Lügengeschichte durchgespielt. So bleibt es beim Magdeburger Pflichtgrau." FAZ

"Der Polizeiruf 110 „Dünnes Eis“ ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ein durchschnittliches Drehbuch, standardmäßig umgesetzt." Merkur

"'Dünnes Eis' ist streckenweise chaotisch. Trotzdem ist der zweite Fall des neuen Teams aus Magdeburg durchaus sehenswert – vor allem wegen Christina Große in der Mutterrolle." Bild

Und unsere Kritik: "Eine knappe Viertelstunde vor Schluss ahnt man schon aufgrund der Gemengelage, wie die Geschichte ausgeht. Regisseur und Drehbuchautor ist da leider nicht mehr viel eingefallen." Den ausführlichen Artikel lesen Sie hier: Kritik zum Polizeiruf 110 "Dünnes Eis"