2017-06-18 15:06:40.0

Hochzeit René Adler und Lilli Hollunder haben zum zweiten Mal geheiratet

Sportlich ist René Adler auf der Suche nach etwas Neuem, privat hat er sein Glück bereits gefunden: Zum zweiten Mal gab er Lilli Hollunder das Ja-Wort. Ein Foto ist aufgetaucht.

Fußball-Profi René Adler und seine Frau Lilli Hollunder haben sich in der Toskana zum zweiten Mal das Ja-Wort gegeben.

Seit August 2011 sind die beiden ein Paar. Am 10. Oktober vergangenes Jahr haben sie zum ersten Mal geheiratet, das zweite Ja-Wort folgte jetzt nicht einmal ein Jahr später.

Laut einem Bericht der Bild-Zeitung waren Adler und Hollunder bereits in der vergangenen Woche nach ihrem Mallorca-Urlaub in die Toskana gereist. Dort kümmerten sie sich um die letzten Vorbereitungen.

René Adler und Lilli Hollunder: Erstes Foto der zweiten Hochzeit

Die Pop- und Soulband "Living Contrasts" veröffentlichte auf Facebook ein erstes Foto des prominenten Hochzeitspaars.

Wir lieben unseren Job. ❤️ Liebe Grüße aus der Toskana! 👌🏼👌🏼👌🏾👌🏼 #lilliundrene #wedding #hsv #hochzeitdesjahres #toskana #livingcontrasts Posted by Living Contrasts on Samstag, 17. Juni 2017

Bereits am Donnerstag hatte sich der Fußballer zu seiner zweiten Trauung selbst auf Facebook zu Wort gemeldet. Er schrieb "Wie könnte ich zu so einer wundervollen Frau nicht sogar ein zweites Mal JA sagen?" Darunter verlinkte er einen Blog-Eintrag seiner Frau.

Meine Frau Lilli Hollunder hat in ihrem Blog übers Heiraten geschrieben. Und wie könnte ich zu so einer wundervollen... Posted by René Adler on Donnerstag, 15. Juni 2017

Darin schreibt sie unter anderem: "Einer von beiden wird bestimmt betrogen oder entliebt sich. Auf Verletzungen folgt der Gang zum teuren Anwalt, man streitet sich um Geld, Kinder und den Hund." Wieso sie trotzdem das zweite Mal "Ja" zu ihrem Mann gesagt hat? Sie schreibt weiter: "Ich will, dass er meiner ist, wenn auch nur für eine Zeit. Aber es ist unsere Zeit. Jeden Tag, wenn ich die Zeitung aufschlage und die Meldungen von Krieg und Terror und Flucht und Armut lese. Wenn mir klar wird, dass die behütete Welt, in der meine Generation in Deutschland aufgewachsen ist, immer unsicherer wird. Dann weiß ich, dass ich genau das Richtige tue."

Lilli Hollunder berichtet online von ihrer Hochzeit

Auf ihrem Blog beschreibt sich Lilli Hollunder als "Schauspielerin, Spielerfrau, jetzt wohl auch Bloggerin". Zu sehen war sie bereits in der "Lindenstraße", bei "Verbotene Liebe" und bei "Alarm für Cobra 11".

René Adlers Vertrag beim HSV läuft in zwei Wochen aus. Offenbar reizt ihn die Premier League. mst

