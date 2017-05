2017-05-12 16:19:00.0

Rolling Stones Riesenrun auf Rolling-Stones-Karten - Konzerte fast ausverkauft

Die günstigsten Tickets für die Rolling Stones sind schon vor dem offiziellen Verkaufsstart vergeben. Die Musik-Stars spielen im September in München, Düsseldorf und Hamburg.

«You Can't Always Get What You Want» - schon wenige Stunden nach dem Verkaufsstart waren am Freitag die Karten für die drei Deutschland-Konzerte der Rolling Stones nahezu ausverkauft. 160 000 der insgesamt 180 000 zur Verfügung stehenden Tickets waren bis zum Nachmittag bereits weg. «Das ist großartig. Das übertrifft unsere durchaus optimistischen Erwartungen bei weitem», sagte Konzertveranstalter Bernd Zerbin von FKP Scorpio. Trotzdem könnte es noch einige Tickets am Samstag bei den Vorverkaufsstellen geben, hieß es.

Rolling-Stones-Konzert auch in München

Die «Stones - No Filter»-Tour startet am 9. September im Hamburger Stadtpark, außerdem gibt es Konzerte im Olympiastadion München am 12. September und in der Düsseldorfer Esprit-Arena am 9. Oktober. Zu dem Konzert in der Hansestadt werden bis zu 80 000 Besucher erwartet. Die Kartenpreise lagen zwischen 85 Euro für Stehplätze und 680 Euro für Plätze direkt vor der Bühne.

Zuletzt waren Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood und Charlie Watts vor drei Jahren in Deutschland auf der Bühne, im Rahmen ihrer «14 on Fire Tour».

Die britische Band tourt seit mehr als 50 Jahren durch die Stadien und Konzerthallen der Welt. Begonnen hat die Erfolgsstory der "Stones" im Jahr 1961 in der englischen Stadt Dartford, aus der Keith Richards und Mick Jagger stammen. Schon mit ihrem ersten Album schaffte es die Band an die Spitze der Charts, viele Hits wurden weltberühmt. dpa/AZ

