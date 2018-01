2018-01-17 07:46:00.0

Baden-Württemberg Schulbus kracht in Hauswand: Wie kam es zu dem Unfall?

Ein Schulbus kommt in der Nähe von Heidelberg von der Straße ab und fährt in eine Hauswand. Zahlreiche Kinder werden bei dem Unfall verletzt, einige von ihnen schwer.

Nach dem schweren Schulbus-Unfall in Eberbach bei Heidelberg mit mehr als 40 Verletzten ist die Ursache des Unglücks noch unklar. Die Behörden wollen ihre Untersuchungen am Mittwoch fortsetzen und unter anderem wissen, warum das voll besetzte Fahrzeug in einer abschüssigen leichten Linkskurve von der regennassen Fahrbahn abkam. Dazu hatten Experten des Verkehrskommissariats Heidelberg schon am Dienstag Untersuchungen am Unfallort aufgenommen.

Das Busunternehmen hatte mitgeteilt, dass das Fahrzeug vor drei Wochen den gesetzlichen Bestimmungen nach überprüft worden sei. Ob es technische Probleme gegeben habe, müsse eine Untersuchung zeigen, sagte ein Sprecher der in Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) ansässigen Firma. Die Polizei hatte am Dienstag nicht mitgeteilt, ob der Fahrer nach dem Unfall vernehmungsfähig war. Der 55-Jährige war schwer verletzt worden. Sein Arbeitgeber bezeichnet ihn als erfahren.

ANZEIGE

Bei dem Unfall in Eberbach waren auch Kinder schwer verletzt worden

Die Verletzten werden weiter in Krankenhäusern gepflegt. Sie waren unter anderem mit Rettungshubschraubern zu Kliniken in Mannheim (Baden-Württemberg), Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) und Gießen (Hessen) gebracht worden. Unter den Schwerverletzten waren auch mehrere Kinder - die Polizei hatte bei einigen von ihnen Lebensgefahr nicht ausgeschlossen. Die Kinder in dem Bus waren 9 bis 15 Jahre alt.

Der voll besetzte Schulbus war frontal gegen eine Hauswand geprallt. Fotos von der Unfallstelle zeigten den stark beschädigten Bus, dessen Front nach dem Aufprall deformiert war. Im Inneren waren Sitzbänke nach vorne geklappt. Um den Bus herum lagen Metallteile auf feuchtem Asphalt, Kleinfahrzeuge daneben wirkten wie zusammengeschoben.

Einwohner helfen bei Aufräumarbeiten in Eberbach

Die Polizei hob die Hilfsbereitschaft der Anwohner hervor. Viele hätten ihre Garage oder Einfahrt freigeräumt, um die Rettungsarbeiten zu unterstützen. "Wir sind sehr froh, solche Menschen in der Stadt zu haben", sagte Eberbachs parteiloser Bürgermeister Peter Reichert.

Der Bus bringe jeden Morgen Schüler aus umliegenden Gemeinden in den Ort mit etwa 15.000 Einwohnern, hieß es. Für Eltern und unverletzte Kinder wurde in Eberbach (Baden-Württemberg) eine Sammelstelle eingerichtet. Die Unfallstelle wurde großräumig abgesperrt. Mehr als 150 Helfer waren im Einsatz. (dpa/AZ)