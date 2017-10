2017-10-06 13:10:20.0

Video So spektakulär lief diese A380-Landung im Sturm Xavier

Dieser Pilot bewies Nerven: Mitten im Sturm Xavier setzte ein Riesen-Airbus am Donnerstag zur Landung an. Ein Videofilmer hielt das spektakuläre Manöver fest.

Stürmische Angelegenheit: Mitten im Sturmtief "Xavier" setzte der Pilot eines Riesen-Airbus A380 am Donnerstag am Flughafen Düsseldorf zur Landung an. Ein Plane-Spotter filmte mit. Sein spektakuläres Video, bei Youtube veröffentlicht, wird heute auf der ganzen Welt bestaunt.

Mehrere hunderttausend Menschen sahen das verrückte Manöver schon, das der Plane-Spotter selbst mit diesen Worten kommentierte: "Ein unglaublicher Job, den diese Piloten gemacht haben."