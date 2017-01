2017-01-23 18:42:07.0

Moderatorin Sophia Thomalla: Der Grund für ihre Brustverkleinerung

Fast täglich postet Sophia Thomalla Bilder von sich und ihren Rundungen. Zuletzt war ihre geschrumpfte Oberweite aufgefallen. Nun nannte sie den Grund für die Brustverkleinerung.

Ihre Reize weiß Sophia Thomalla in Szene zu setzen. Beinahe täglich postet die 27-Jährige in sozialen Netzwerken Bilder ihres Körpers - ob im Bikini am Strand oder auf dem roten Teppich. Wer nun aber Bilder ihres Strandurlaubs zu Beginn dieses Jahres mit aktuellen Selfies bei Instagram vergleicht, dem fällt auf: Ihre Oberweite wirkt darauf deutlich kleiner.

Grund für Thomallas Brustverkleinerung: Gesundheitliche Gründe

Und tatsächlich: Statt Körbchen D trägt Sophia Thomalla nur noch BH-Größe B. Das Model hat sich seine Brüste aus gesundheitlichen Gründen verkleinern lassen. Das bestätigte Thomalla der Bild-Zeitung. "Ich mache viel Sport und da taten öfters mal Brust- und Rückenwirbel weh. Und vorne kleiner schläft es sich auch besser", sagte sie. Gegenüber der Zeitung betonte sie auch: Silikon sei zuvor nicht im Spiel gewesen.

ANZEIGE

Bei vielen von Thomallas Fans kommt die Brustverkleinerung gut an. "Viel schöner und natürlicher", schreibt etwa ein Instagram-User. Ein anderer: "Wenn es der Gesundheit dient, absolut nachvollziehbar und richtig".

Sophia Thomalla postet fast täglich Bilder von sich

Auf Bilder ihres Körpers, müssen Thomallas Fans wegen der Brustverkleinerung aber nicht verzichten. Nach wie vor postet sie Fotos von sich. Und das scheinbar mit Erfolg. Mittlerweile hat Thomalla rund 535.000 Follower bei Instagram. AZ