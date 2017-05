2017-05-21 12:50:00.0

Handlung und Kritik Tatort heute aus München: Kritik zu "Die Liebe, ein seltsames Spiel"

Der Tatort heute aus München hat mit Sex, Eifersucht und zwei Toten das Zeug zu einem guten Sonntagabend-Krimi. An einer Stelle enttäuscht "Die Liebe, ein seltsames Spiel" aber.

"Die Liebe, ein seltsames Spiel" heißt der neue Tatort aus München, der heute (20.15 Uhr, hier geht's zum Trailer) im Ersten läuft. Hier erfahren Sie, worum es geht, was bei den Kommissaren läuft - und, ob sich das Einschalten lohnt.

München-Tatort heute: Wie sieht die Handlung aus?

Viele Jahre hat der smarte Architekt Thomas Jacobi (Martin Feifel) erfolgreich mit seinen ganzen Affären jongliert. Doch dann liegt eines Morgens eine seiner Freundinnen tot in der Einfahrt vor ihrem Wohnhaus. Als eine Nachbarin auch noch erzählt, dass sie am Abend zuvor gehört hat, wie in der Wohnung der jungen Frau heftig gestritten wurde, fällt der Verdacht der Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) sofort auf ihren Freund.

Doch Jacobi hat ein Alibi. Er war zur Tatzeit bei seiner Hausärztin (Juliane Köhler). Als diese kurz darauf ebenfalls tot ist und sich herausstellt, dass sie nicht nur seine Ärztin sondern ebenfalls seine Lebensgefährtin war, enthüllt sich das ganze Ausmaß des Beziehungsgeflechts. Immer mehr Frauen tauchen auf und alle haben ein Motiv: Eifersucht.

Kritik zum Tatort: Lohnt sich "Die Liebe, ein seltsames Spiel"?

Es gibt Sex, Beziehungsklimbim und Verwirrungen. Die machen auch nicht vor Batic Halt, der es mit einer verheirateten Frau treibt. Problematisch. Ermittelt wird auch, so bleibt das Ganze ungeachtet der üblichen Scherze des Hauptkommissar-Duos leidlich spannend.

Vielleicht wollte der BR nach dem blutigen Tatort-Beitrag „Der Tod ist unser ganzes Leben“ vor drei Wochen einen Kontrast schaffen. Ja, gerne. Aber mehr München bitte! Und keine fleckigen Glas-Betonbauten wie überall als typische Location. Für einen München-Tatort ist das zu wenig.

Pressestimmen und Quote: Wie war die Resonanz auf den letzten Tatort?

An den vergangenen zwei Wochenenden waren die Kommissare vom Polizeiruf im Einsatz, der letzte Tatort - ebenfalls aus München - liegt somit also schon drei Wochen zurück. Der Auftritt von Batic und Leitmayr war allerdings kein besonders erfolgreicher. Etwas mehr als sieben Millionen Zuschauer schalteten bei "Der Tod ist unser ganzes Leben" ein - die zweitschächste Quote im Tatort-Jahr 2017.

Dabei hatte es der Folge im Vorfeld nicht an Aufmerksamkeit gefehlt. Der Krimi schloss an einen Fall aus dem vergangenen Jahr an, bei dem der Täter am Ende - welch Skandal! - nicht gefasst worden war. In "Der Tod ist unser ganzes Leben" gab es dann in erneut ungewöhnlicher Machart (der Täter wurde dann gleich zu Beginn gefasst) die Auflösung. Die Kritiker waren überwiegend begeistert (zu den Pressestimmen).

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

28. Mai: "Polizeiruf 110: Einer für alle, alle für Rostock" (Rostock)

4. Juni: "Tatort: Schwanensee" (Wdh., Münster)

18. Juni: "Tatort: Borowski und das Fest des Nordens" (Wdh., Kiel)

25. Juni: "Tatort: Der Himmel ist ein Platz auf Erden" (Wdh., Franken)

AZ