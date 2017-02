2017-02-28 13:14:00.0

Bad Säckingen Vermisste 15-Jährige wieder aufgetaucht

Seit Sonntag wurde ein 15-jähriges Mädchen aus Bad Säckingen vermisst. Nun hat sie sich selbst bei den Behörden gemeldet.

Das vermisste 15-jährige Mädchen aus Bad Säckingen ist in Niedersachsen wieder aufgetaucht und dort vom Jugendamt in Obhut genommen worden. Das Mädchen habe sich selbst bei den Behörden gemeldet, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Die Jugendliche war seit vergangenem Sonntag vermisst und von der Polizei unter anderem auch mit einem Spürhund gesucht worden.

Mädchen war nach Fastnachtsveranstaltung verschwunden

Sie war nach einer Fastnachtsveranstaltung in Laufenburg in Baden-Württemberg verschwunden. Die Gründe dafür sind noch unklar.

Zunächst hatte es keine Anzeichen für eine Straftat gegeben. «Wir müssen jetzt erstmal mit ihr reden», sagte der Polizeisprecher. Wo genau sie sich in Niedersachsen aufhält, wurde nicht mitgeteilt.