2017-06-23 15:39:46.0

Siebenschläfer Was der Siebenschläfertag 2017 über das kommende Wetter sagt

Am 27. Juni ist Siebenschläfertag 2017. Für die Bayern war dieser Tag lange etwas ganz Besonderes. Wegen des Wetters. Was hat es damit auf sich? Von Andreas Baumer

Die Bauern haben es schon früh gewusst. "Wie das Wetter sich am Siebenschläfer verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt", sagten sie bereits vor Jahrhunderten. Und: "Siebenschläfer Regen - sieben Wochen Regen. Scheint am Siebenschläfer Sonne, gibt es sieben Wochen Sonne."

Am Dienstag, 27. Juni, ist Siebenschläfertag 2017. Folgt man den Bauernregeln, entscheidet sich dann, wie der Sommer in diesem Jahr ausfällt. Aber stimmt das wirklich? Und bewahrheitet sich die Wetter-Regel regelmäßig? Wir haben nachgefragt.

ANZEIGE

Woher kommt die Wetter-Regel überhaupt?

Der Siebenschläfertag hat eine Bedeutung, die erst einmal gar nichts mit dem Wetter zu tun hat. Er bezieht sich auf eine Legende von sieben schlafenden Jünglingen, die in der Zeit der Christenverfolgung angeblich in eine Höhle eingemauert wurden und dort 195 Jahre schliefen. Als sie dort im Jahr 446 entdeckt wurden, sollen sie wieder erwacht sein - und so den Glauben an die Wiederauferstehung gestärkt haben. So will es die Legende.

Im 16. Jahrhundert wurde der Siebenschläfertag mit der Regel verbunden, dass das Wetter sieben Wochen lang anhalten soll. Und das hat bis heute gehalten.

Stimmt die Bauernregel auch?

In der Tendenz schon, sagt Guido Wolz, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Zwar komme es nicht auf den Tag genau an, sondern eher auf den Zeitraum Ende Juni bis Anfang Juli. Die Großwetterlage in diesen Tagen entscheide aber in der Tat darüber, ob der restliche Sommer sonnig, wechselhaft oder gar verregnete ausfalle.

Warum? "Das hängt mit dem Jetstream zusammen", erklärt der Experte. Der Jetstream ist ein starker Wind, der von Westen über dem Atlantik und Europa weht. Liege der sehr weit im Norden, also über Skandinavien, stünden die Chancen gut, dass der Sommer trocken und warm werde, sagt Wolz. Denn die Tiefdruckgebiete, die Kälte und Regen bringen, würden dann nach Norden abgelenkt. "Liegt er über aber über Mitteleuropa, dann fällt der Sommer wechselhaft aus."

Wie wird das Wetter am Siebenschläfertag 2017?

Eine Prognose kann Wolz für Dienstag, 27. Juni, noch nicht geben. Der Trend für die nächste Woche verheißt aber nichts Gutes. "Dann wird es recht wechselhaft", sagt Wolz. Die Temperaturen lägen anfangs noch im sommerlichen Bereich, bei etwa 25 Grad. Ab Wochenmitte kühle es ab auf unter 20 Grad. Man müsse aber mit mehr Wolken als Sonne sowie immer wieder mit Regen rechnen.

Was bedeutet das für den restlichen Sommer?

Man müsse noch abwarten, wie sich das Wetter Anfang Juli weiterentwickle, sagt Wolz. Immerhin fällt der Siebenschläfertag wegen der Gregorianischen Kalenderreform nicht mehr auf den 27. Juni, sondern auf den 7. Juli. Guter Dinge ist der Experte aber nicht. Stand jetzt erwartet uns also eher eine wechselhafter, ungemütlicher als ein wolkenloser, sonniger Sommer.