WWM 2017 "Wer wird Millionär?" heute mit letzter Sendung vor Herbstpause

Heute ab 20.15 Uhr wird die letzte Folge "Wer wird Millionär?" vor der Herbstpause ausgestrahlt - die Show geht erst im Dezember in die nächste Runde. Das sind die Kandidaten. Von Magdalena Rolle

Heute Abend ab 20.15 Uhr strahlt RTL die letzte Sendung "Wer wird Millionär?" vor der Herbstpause aus. Die Quizshow geht erst am 4. Dezember mit Folge 1323 in die nächste Runde.

Neben dem Kandidaten Jan Martyniak, der aus der vorherigen Sendung weiter im Spiel ist, haben vier weitere Kandidaten die Möglichkeit, ihr Glück zu versuchen - zuerst in der Auswahlrunde und dann auf dem Quizstuhl. Das sind die heutigen Kandidaten, jeweils mit einem Fakt aus deren Leben.

Kandidaten bei "Wer wird Millionär?" heute:

Jan Martyniak aus Freiburg: Der Student, der einst "einen Koala für einen Kettensägen-Mörder" hielt, konnte sich in der Auswahlrunde der letzten Woche mit einer Antwortzeit von 2,56 Sekunden gegen seine Mitstreiter durchsetzen. Der Lehramtsstudent steht bei 16.000 Euro und hat keinen Joker mehr über.

Der Kandidat hat sich auf die Risikovariante eingelassen: Diese gewährt ihm einen zusätzlichen Joker und eine Option beim Telefonjoker, nimmt ihm jedoch die Sicherheitsstufe bei 16.000 Euro - so fällt der Spieler beispielsweise beim falschen Beantworten der 500.000-Euro-Frage nicht "nur" auf 16.000 Euro zurück, sondern auf die erste Sicherheitsstufe von 500 Euro.

Torsten Rack aus Wolmirstedt: Der Kandidat aus Sachsen-Anhalt arbeitet als Friseur und "hat seine Frau nach acht Wochen geheiratet", heißt es auf der Facebook-Seite von "Wer wird Millionär?". Ob Torsten beim Fragenbeantworten auf dem Weg zur Millionen wohl auch so zügig vorgeht?

Philipp Unger aus Berlin: Der Berliner stand bereits vor einer wichtigen Entscheidung in seinem Leben - und zwar kurz vor der Eröffnung eines Dönerladens in den USA. Woran das gescheitert ist, wird möglicherweise in der heutigen Show aufgeklärt. Vielleicht eröffnen sich bei "Wer wird Millionär?" ganz neue Möglichkeiten für Philipps internationale Döner-Karriere.

Florian Tonner aus Berlin: Ebenfalls aus Berlin kommt der Betriebswirt Florian Tonner. Ob er als "Namenspate eines Englischen Fasans" mit besonderen Kenntnissen im Bereich Biologie glänzen kann, ist abzuwarten.

Beate Münster-Becker aus Hattersheim: Die aus Hessen kommende Managerin hat wohl einen grünen Daumen - sie ist laut Facebook-Seite von "Wer wird Millionär?" Besitzerin einer Streuobstwiese und macht nebenbei ihren eigenen Gin. Vielleicht kann Beate ja sogar heute Abend mit Günther Jauch auf ihren Sieg anstoßen.