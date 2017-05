2017-05-27 15:41:08.0

Soundgarden-Sänger Zahlreiche Prominente trauern bei Beerdigung um Chris Cornell

Unter anderem Schauspieler Brad Pitt und die Tochter von Elvis Presley erwiesen dem verstorbenen Soundgarden-Sänger Chris Cornell bei einer Trauerfeier die letzte Ehre.

In Los Angeles haben zahlreiche Prominente dem verstorbenen Soundgarden-Sänger Chris Cornell das letzte Geleit gegeben. An der Beerdigung des Musikers nahmen am Freitag (Ortszeit) unter anderem die Schauspieler Brad Pitt und Josh Brolin teil sowie die Tochter von Elvis Presley, Lisa Marie Presley.

So nehmen Freunde und Familie Abschied von Chris...

Der 52-jährige Cornell war vor gut einer Woche nach einem Konzertauftritt tot in einem Hotelzimmer in Detroit aufgefunden worden. Als offizielle Todesursache nannte der örtliche Gerichtsmediziner Suizid durch Erhängen. Seine Witwe bezweifelt jedoch einen Selbstmord.

ANZEIGE

Der in der US-Westküstenstadt Seattle geborene Sänger zählte zu den Pionieren des sogenannten Grunge-Rock. 1984 gründete er die Band Soundgarden, die zusammen mit Nirvana, Alice in Chains und Pearl Jam zu den führenden Bands dieser Bewegung in den späten 80er und frühen 90er Jahren gehörte.

AZ/AFP